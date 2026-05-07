CHP 81 ilde sahada... Karabüklü yurttaş: 'Fasulye dahi yiyemiyoruz'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin saha çalışmaları kapsamında Karabük'te esnaf ziyareti yaparak yurttaşların sorunlarını dinledi.

''NEDEN BİR KİŞİ KARAR VERİYOR, AKLIM ALMIYOR''

Geçinmekte zorlandığını belirten bir vatandaş, Akay'a şunları söyledi:

"Bir oğlum var üniversiteye gidiyor. Babamın maaşını alıyorum. Eşim yok. Bir an önce bizi kurtarın. Oğlum bana 'Tek adama vermeyin. Neden tek kişi karar veriyor aklım almıyor' dedi. Yalan söyleyemem zamanında onlara oy verdim. Çok pişmanım. Geçen oğlum 'Yeşil fasulyenin tadı aynı mıdır değişmiş midir' diye sordu. İçim parçalandı. Kur'an çarpsın fasulye dahi yiyemiyoruz. Bayramda bize ne ikramiye veriyor? Zaten öyle kandırıyor. Oya gelince 'Selamı var Başkanımızın.' Artık bir şey diyemiyorum."

Akay ise "Sandık geldiği zaman zaten kurtarma kararını da yine sizler vereceksiniz. İşte ekonomik kriz burada, halkımız bizzat yaşıyor. İkramiyenin ilk çıktığı zamanda ki eğer ikramiyeyi verecek olsalar ki bin lira olarak çıktı şimdi dört bin lira veriyorlar. En az 39 bin lira vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.