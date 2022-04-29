CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Havalimanı karakoluna götürülen Özcan, gözaltı nedenini bilmediğini aktardı. Saat 16.20'de havalimanına inen ve 10 dakika sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Özcan, hakkında 'yakalama kararı' olduğuna dair bilgi verdiklerini ve ifadesi alınmak üzere havalimanı karakolu dışında farklı bir birime götürüldüğünü söyledi.
Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
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