CHP, ABD ve Kanada’da oy kullanma günlerinin kısaltılması kararına itiraz edecek

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:24

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin ABD ve Kanada'da oy kullanma işlemlerinin 2 güne düşürülmesi kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Özcan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize."