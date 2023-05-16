CHP, ABD ve Kanada’da oy kullanma günlerinin kısaltılması kararına itiraz edecek
Türkiye’nin Washington ve Ottawa büyükelçiliklerinden seçimin ikinci turunda oy kullanma süresinin 2 güne indirilmesi kararı duyuruldu. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, söz konusu karar itiraz edeceklerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin ABD ve Kanada'da oy kullanma işlemlerinin 2 güne düşürülmesi kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
Özcan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize."
Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.— Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 16, 2023
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