2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP, ABD ve Kanada’da oy kullanma günlerinin kısaltılması kararına itiraz edecek

Türkiye’nin Washington ve Ottawa büyükelçiliklerinden seçimin ikinci turunda oy kullanma süresinin 2 güne indirilmesi kararı duyuruldu. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, söz konusu karar itiraz edeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:24
CHP, ABD ve Kanada’da oy kullanma günlerinin kısaltılması kararına itiraz edecek
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Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin ABD ve Kanada'da oy kullanma işlemlerinin 2 güne düşürülmesi kararına itiraz edeceklerini duyurdu. 

Özcan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

"Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize."


CHP ABD Kanada oy kullanma itiraz Yurter Özcan

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