CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri neden tartışma yarattı, tepkiler ne oldu?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:55

Güncelleme: 08.03.2024 - 15:55

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 6 Mart'ta yaptığı konuşma tartışma yarattı. Köksal'ın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile ilgili sözleri sonrası partiden arka arkaya açıklamalar yapıldı.

Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

Köksal'a ilk tepki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmasında “Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum; her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim" dedi.

İMAMOĞLU: BİZ İNSAN AYIRT ETMEYİZ KARDEŞİM

Geçmişte İBB'nin de "teröristlerle çalıştığı" iddiasıyla eleştirildiğini hatırlatan İmamoğlu, "Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist'. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok" dedi.

Köksal'ın açıklamasına gelen tepkilerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık" diye konuştu.

Köksal ise X hesabından yaptığı paylaşımla, mitingdeki sözlerinin arkasında durdu.

CHP: BELEDİYELERİMİZİN KAPILARI HERKESE SONUNA KADAR AÇIK OLACAK

CHP bunun üzerine kurumsal X hesabından yaptığı paylaşımda, partinin konuyla ilgili görüşlerine açıklık getirdi. Açıklamada, “Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" denildi.

DEM PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ SAKIK: BİZİM BELEDİYELERİMİZDE KAPIMIZ HERKESE AÇIK; FAŞİST, IRKÇILAR HARİÇ"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise X hesabından Köksal'a yanıt vererek, "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BURCU KÖKSAL'A BÖYLE KONUŞMASI TALİMATINI VERDİĞİM ALÇAK BİR İFTİRA

Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Köksal'ın sözleriyle ilgili olarak yaptığı yorumda, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" dedi ve ekledi:

"Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum."

T24 yazarı gazeteci Murat Sabuncu'ya konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir partinin ötekileştirilmesini kabul eder miyim? Burcu Köksal'a böyle konuşması talimatını verdiğim alçak bir iftira" dedi.

Kılıçdaroğlu, Portakal'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim."

ÖZEL: CHP’Lİ BELEDİYELER KARŞISINDAKİNİN ETNİK KÖKENİNE BAKMAKSIZIN EŞİT HİZMET VERİRLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, tartışmaların sürmesi üzerine 8 Mart'ta Eskişehir'de Burcu Köksal'ın DEM Partisi çıkışına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

"Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan bir kez daha altını kalın kalın çizeriz, bugün olduğu için de mor kalemle altını çiziyoruz. Başta kadın-erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere CHP’li belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımızı teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde 350 belediye başkanımız imzalarını ulaştırmıştı. Bugün akşam saatlerine kadar tamamının bize ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 18 Ocak 1980'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

24 Haziran 2018'da yapılan genel seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun taliamatıyla Meclis'te grup kurabilmesi ve seçimlere girebilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinden biri oldu.

10 Mayıs 2018'de CHP'ye geri dönen Burcu Köksal, 14 Mayıs 2023'te yapılan son genel seçimde de Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olmuştu.

Köksal CHP tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.