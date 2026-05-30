CHP Ankara İl Başkanlığı'nda bayramlaşma... Ayağı kırık olduğu için gelemeyen Alanya Belediye Başkanı Özçelik'in maketi getirildi

30.05.2026 17:42:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma programına ayağındaki kırık nedeniyle katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, maketiyle temsil edildi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in Ankara'ya getirdiği maket, alanda yerini aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma programı öncesinde dikkat çeken bir görüntü yaşandı.

Ayağındaki kırık nedeniyle programa katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu kez maketiyle alandaki yerini aldı. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in Ankara'ya getirdiği Özçelik maketi, partililerin ve yurttaşların ilgisini çekti.

"AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN GELEMEDİ"

Kandemir, "Başkan buraya ayağı kırık olduğu için gelemedi ama kendisi çok istedi. 'Benim orada desteğimi gösterin' dedi. Bizde bu şekilde hallettik" dedi.

