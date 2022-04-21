CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: 'İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ediyor'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz ekmek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Yaşananlara tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen yurttşlar arasında izdiham yaşandı.
"İNSANLAR BİR KURU EKMEĞE MUHTAÇ"
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak sert tepki gösterdi.
Hakverdi, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” ifadelerini kullandı.
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