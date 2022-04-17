Ekrem İmamoğlu’ndan Halk Ekmek açıklaması

17 Nisan 2022 Pazar, 07:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yemek etkinliğiyle orucunu mesai arkadaşlarıyla birlikte açan İmamoğlu, iftar öncesinde kısa bir konuşma yaptı.

“Çok iştirakimiz var, çalışanlarımızdan çokça davet alıyoruz, ama hususi olarak Halk Ekmek’in iftarında olmak istedim” diyen İmamoğlu, “Çünkü, özellikle ülkemizin bu yaşadığı zor zamanlarda, ekonomik olarak yaşadığı sıkıntılı günlerde, Halk Ekmek’in değeri çok daha önemli bir yere oturdu. Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İnsanların ekmek ihtiyacını karşılama konusunda, Halk Ekmek’in bütün çalışanları yoğun bir ev ortaya koyuyor. Bu yönüyle Halk Ekmek'te çalışan bütün emekçi dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma hem şahsım adına hem de 16 milyon İstanbullu adına yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AHMET İSVAN'I ANDI

İlk Halk Ekmek fabrikasının 70'li yıllarda, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Halk Ekmek, İstanbul’umuzun çok değerli bir markası. İlk kuruluşunu yapan Ahmet İsvan’ı burada rahmetle, minnetle anıyorum. Sonrasında katkı sunan herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü Halk Ekmek, afet olduğunda büyük bir ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kurumumuz. Halk Ekmek, kar yağdığı dönemde ya da sıkıntı yaşandığı bir dönemde yine ihtiyacımızı çözecek olan bir kurumumuz. Halk Ekmek, İstanbulluya sıkıntı çektiği durumlarda, ekonomik olarak problem yaşadığı zaman diliminde katkı sunan bir kurumumuz. O bakımdan değerli bir iş yapıyorsunuz” dedi.

“HALK EKMEK ARABALARI ÜÇ GÜNDE BİR DÜNYAYI TURLUYOR”

Önceki yönetim döneminde günde yaklaşık 800-900 bin civarında normal ekmek üretilirken, kendilerinin bu rakamı ihtiyaca dönük 1,5 milyona çıkardıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Günde, 16 bin 500 kilometre yol kat ediyor arkadaşlarım Halk Ekmek'i ulaştırmak için hemşehrilerimize. Yani üç günde bir, neredeyse dünyanın etrafında bir tur atacak kadar yolda arkadaşlarım ortaya emek koyuyorlar. Yeni bir fabrikamız açılıyor Hadımköy’de. Bu da üretimimize değer katacak, katkı sunacak çok güzel bir tesis oldu. İnşallah mayıs ayı sonunda 250 bin normal ekmek de burası üretecek. Aynı zamanda 1 milyon adet ‘roll' ekmek, 250 bin adet de ‘çeşit ekmek' üreteceğiz” bilgilerini paylaştı.

“YENİ FABRİKA İLE UZUN YILLAR YATIRIMA İHTİYAÇ DUYULMAYACAK”

Yeni Halk Ekmek fabrikasının devreye girmesiyle, uzun yıllar bu tarz bir yatırıma ihtiyaç duyulmayacağını kaydeden İmamoğlu, “Sizlerin ürettiği ekmekle beraber İstanbulkart'ın, sosyal hizmetlerimizin çalışmalarıyla birçok insanımıza milyonlarca adet ekmeği de ücretsiz bir şekilde sağlamanın fırsatını bize veriyorsunuz. Sizlerin tamamını bir aile olarak kabul ediyorum. Sizleri bu akşam iftar soframızda ağırlamanın keyfini yaşıyorum” diye konuştu.