İzmir'de yağmurun altında askıda ekmek kuyruğu

17 Nisan 2022 Pazar, 17:50

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden Buca'ya bağlı Şirinyer semtinde yurttaşlar bugün ücretsiz ekmek alabilmek için yağmur altında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Hayırsever yurttaşların bağışı sonrası dağıtılan ekmek için uzun süre bekleyen yurttaşların görüntüsü amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Onlarca yurttaş iftar öncesi ucuz ekmek alabilmek için şemsiyeleri ile kuyrukta beklerken, bazılarının da şemsiyesi olmadan sırılsıklam ıslanma pahasına sırada beklemesi dikkat çekti.



