CHP Antalya'da afet bölgesinde: 'Zararların kesinlikle karşılanması gerekir'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:11

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:11

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya’nın özellikle Doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya’da etkili olan fırtına ve hortum, 4500 dönümlük alanlık tarım arazisine zarar vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte Aksu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, İlçe Başkanı Hamza Erdem, ilçe yöneticileri, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Meclis üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar ile birlikte Aksu Kemerağzı, Kurşunlu mahallelerinde incelemelerde bulundular ve çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

“HER ŞEY 15 SANİYE İÇİNDE OLDU”

Fırtına ve hortumun 15 saniye içerisinde gerçekleştiği belirten çiftçi, "Biz burada yıkıldık, içindeki sebzelerimiz yıkıldı. Biz devletten kredilerimizin ötelenmesi, ek bütçe ayırmasını bu enkazı kaldırmamız lazım. Tüm emeğimiz gitti, biz üreticiysek bizim de bir sahibimiz varsa bizi sahiplenmelerini istiyoruz” dediler.

“BELEDİYELERİMİZİN ÇİFTÇİYE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ise “Büyükşehir Belediyemiz ilk günden bugüne kadar önemli bir şekilde ağırlık verdi. Plastik seraların değiştirilmesi konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İlk günden bugüne kadar sosyal desteği devam ederken, Aksu Belediyemizde bölgede sosyal belediyecilik anlamında yardımlarını sürdürüyor, çiftçilerimize destek oluyor. Bölgede yaşanan afetin ardından seraları zarar gören çiftçi ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, bu zor günleri; dayanışma ve iş birliği içinde, birlikte hareket ederek atlatacak, yaralarımızı en kısa sürede saracağız” dedi.

“ZARAR GÖREN ALANLARIN PEK ÇOĞUNUN SİGORTASI YOK”

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Aksu ilçemizde çiftçilerimiz yaşanan felaketten dolayı rezil olmuş, çiftçilerimizin tüm emekleri heba olmuş durumda. Tarım Bakanlığı’ndan gelen yetkililer ve Tarım İl Müdürlüğü'nün söylediğine göre sadece Tarsim sigortası olan yerlere sigorta kapsamında destek olacak diğer yerlere destek verilmeyeceği ile alakalı. Zaten birçok çiftçi Tarsim sigortasının çok pahalı olduğundan dolayı birçok yer sigortalatmamış durumda” dedi.

Öte yandan Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslendi.

“MERKEZİ HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKENİ BELEDİYELERİMİZ YAPIYOR

“Sayın Bakan, Sayın Yumaklı sizin yapacağınız tek bir iş var sığır ithalatını kesip bakın burada çiftçi tüm emeğini vermiş yetiştiricilik yapıyor, para kazanmaya çalışıyor bu çiftçilere destek çıkmak gerekir bu zararların kesinlikle karşılanması gerekir. Yani merkezi hükümetin yapacağı tüm görevleri bizim belediyelerimiz yapmak zorunda kalıyor. Lütfen Sayın Yumaklı görevinizin farkına varın çiftçimize destek olun, çiftçimizin zara etmesini engelleyin, çiftçimiz kalkındırın ki ülkemiz büyüsün genişlesin insanlarımız gıdaya erişmesinde kolaylıklar sağlasın. Bu şekilde bu seralarda hiçbir ürün alınamaz. Bu vatandaşında bütün emeği yok olmuş durumda Sayın Yumaklı sizi göreve davet ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.