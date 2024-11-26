Meteoroloji saat verdi... Doğu Karadeniz için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği aktarıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkat olması konusunda uyarıda bulunuldu.