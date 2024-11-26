Meteoroloji saat verdi... Doğu Karadeniz için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!
Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji, yarın sabah saatlerine dikkat çekti. Akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği aktarıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkat olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Etiketler: #doğu karadeniz #Fırtına #meteoroloji #Rüzgar
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