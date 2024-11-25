Hatay'da fırtına tabelayı devirdi: Faciadan dönüldü
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde fırtınanın devirdiği tabela faciaya neden oluyordu.
Doğu Akdeniz bölgesinde etkili olan soğuk, yağmur ve fırtına, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde de etkili oldu.
Aşırı fırtına nedeniyle bazı işyerleri ve binalara ait çatıların uçtuğu ilçede, totem ayaklı büyük tabelanın devrilmesi de bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Aşırı fırtına nedeniyle devrilen reklam tabelasının hemen yanı başında bulunan bir ailenin üzerine düşmemesi mutlak bir faciayı önledi. Tabelanın devrilmeden saniye öncesinde altından geçen bir kişi de şans eseri kurtuldu.
O anlar ise bir işyerine ait kameraya anbean yansıdı.
Etiketler: #hatay
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