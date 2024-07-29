CHP Balıkesir Serkan Sarı, hayvan hakları savunucularının topladığı imzaları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:26

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam ederken Ankara Anıtpark’ta yasa teklifinin geri çekilmesi için nöbet tutan ve miting yapan hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucularının topladığı yaklaşık 3 bin imzayı yazdığı bir mektupla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletti. Sarı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM BU TEKLİFİ KABUL ETMEMELİ''

"Gazi Meclis’imizde toplumumuzda infiale yol açan ve sokak hayvanlarının katliamına neden olacak yüzyılın utancı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2275) görüşmelerine devam etmekteyiz. Kanun teklifinin Meclis gündemine geldiği günden bu yana yaptığımız önerilerin hiçbirinin dikkate alınmamış olması vicdanları yaralamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahı olarak vicdanları yaralayacak bu yasa teklifini kabul etmemelidir. Nitekim binlerce hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucuları, Ankara Anıtpark’ta yasa teklifinin geri çekilmesi için 28 Temmuz Pazar günü düzenledikleri miting ve tuttukları nöbetle seslerini Meclis’e duyurma mücadelesi vermektedir.

"KISIRLAŞTIR, AŞILAT, YERİNDE YAŞAT''

Hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucularının düzenlediği mitinge destek vermek amacıyla katıldığımda, şahsınıza iletilmek üzere 3 bine yakın imzayı tarafıma teslim ettiler. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin neden olacağı katliam konusunda endişeli olduklarını, yasa teklifinin soruna çözüm getirmediğini dile getiren hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucuları yasa teklifinin geri çekilmesini, 'kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' ilkesinin uygulanmasını, evcil hayvan üretimi ve ticaretinin yasaklanmasını talep etmektedirler. Bu vesile ile; milletin vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan size tarafıma iletilmiş talep ve imzaları saygılarımla arz ediyorum."



