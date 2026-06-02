CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy'dan 'kurultay' açıklaması

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, ilçe yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. CHP’nin üyelerinin, delegelerinin ve örgütlerinin iradesiyle yönetilen bir parti olduğunu ifade eden Gürsoy, kurultayda ortaya çıkan iradenin yok sayılmasına karşı olduklarını söyledi.

Gürsoy, “Cumhuriyet Halk Partisi, sarayların, güç odaklarının, kulislerin veya kişisel hesapların partisi değildir. Bu nedenle bugün yaşanan süreçte, kurultay iradesini yok sayan, milyonlarca CHP seçmeninin tercihlerini görmezden gelen anlayışı kabul etmiyoruz. Battalgazi İlçe Başkanlığı olarak butlan kararını siyasi ve vicdani olarak meşru görmüyor, tanımıyor ve kabul etmiyoruz” dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Partinin genel başkanının delegelerin özgür iradesiyle seçilen Özgür Özel olduğunu belirten Gürsoy, Özel’in göreve geldiği günden bu yana CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşıdığını söyledi.

Özgür Özel’in yerel seçimlerde tarihi bir başarı elde ettiğini ve toplumun farklı kesimlerinin sesi olduğunu kaydeden Gürsoy, “Bugün verilen mücadele bir genel başkanlık mücadelesi değildir. Bugün verilen mücadele demokrasi mücadelesidir. Seçilmiş iradeye sahip çıkma mücadelesidir. Halkın değişim talebine sahip çıkma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN SAHİBİ HALKTIR"

CHP’nin sahibinin makamlar ya da koltuklar değil, örgütler ve halk olduğunu vurgulayan Gürsoy, son günlerde parti teşkilatlarının ortaya koyduğu ortak tavrın da bu yönde olduğunu söyledi. Gürsoy, “Partimizin sahibi makamlar değil, örgütlerdir. Partimizin sahibi koltuklar değil, üyelerdir. Partimizin sahibi kişisel hesaplar değil, halktır. Kurultay iradesi esastır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceğine CHP’liler karar verir. Demokrasiye sahip çıkacağız” diye konuştu.

Battalgazi’den net bir mesaj verdiklerini belirten Gürsoy, seçilmiş genel başkan ve parti kurullarının yanında olduklarını ifade etti. Gürsoy, “Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Partimizin seçilmiş kurullarının yanındayız. Partimizi iktidara taşıyacak örgütlü mücadelenin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kişisel hesaplara teslim etmeyeceğiz. Demokrasi dışı müdahalelere teslim etmeyeceğiz. Halkın umudunu kırmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz” dedi.

"BUGÜN MESELE SADECE CHP DEĞİL TÜRKİYE'DİR"

Yaşanan sürecin yalnızca CHP ile ilgili olmadığını savunan Gürsoy, bunun Türkiye’de demokrasinin geleceği açısından da önemli olduğunu belirtti. Gürsoy, “Eğer seçilmiş bir genel başkanın, seçilmiş kurulların ve kurultay iradesinin tartışmaya açılması normalleştirilirse, yarın hiçbir seçilmiş makamın güvencesi kalmaz. Bu nedenle mücadelemiz sadece partimiz için değil, Türkiye’de demokrasinin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin geçim sıkıntısı, asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik zorluklar, çiftçilerin sorunları, depremin ardından Malatya’da devam eden problemler ve gençlerin gelecek kaygısının konuşulması gerektiğini dile getiren Gürsoy, “Battalgazi İlçe Başkanlığı olarak bugün olduğu gibi yarın da örgütümüzün, üyelerimizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Demokrasiden, örgüt iradesinden ve seçilmiş iradeden vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.