Devlet Bahçeli'den 'mutlak butlan' açıklaması: 'Yargıtay bir an önce kararını vermeli'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı öne çıkanlar şöyle:

-CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir.

-Beklentimiz toplumsal huzuru bozacak eylemlerden kaçınılmasıdır, toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.

-Türk siyaseti ve demokrasisinin yıpranmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş CHP'nin meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahitlik edilmektedir.

-Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

İSRAİL'E TEPKİ, ABD'YE ÇAĞRI

-Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli.

-ABD bu savaşı durdurmalıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır.

-Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip, Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.

-Bugün Gazze'de, Kudüs'de, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm; sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde de birbirine sırt dönmek; korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir.