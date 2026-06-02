Devlet Bahçeli'den 'mutlak butlan' açıklaması: 'Yargıtay bir an önce kararını vermeli'

2.06.2026 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. 

Bahçeli'nin konuşmasından bazı öne çıkanlar şöyle:

-CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir. 

-Beklentimiz toplumsal huzuru bozacak eylemlerden kaçınılmasıdır, toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.

-Türk siyaseti ve demokrasisinin yıpranmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş CHP'nin meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahitlik edilmektedir.

-Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

İSRAİL'E TEPKİ, ABD'YE ÇAĞRI

-Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli.

-ABD bu savaşı durdurmalıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. 

-Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip, Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.

-Bugün Gazze'de, Kudüs'de, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm; sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde de birbirine sırt dönmek; korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir.

İlgili Konular: #Devlet Bahçeli #MHP grup toplantısı