CHP'li isimden Aynur Doğan'a destek: Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
AKP’li Derince Belediyesi tarafından 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan'a destek sürüyor. Son olarak, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konseri yasaklanan ve hedef gösterilen Aynur Doğan'a destek verdi. Kayışoğlu, TBMM'de Dar Hejiroke türküsünü söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe Dar Hejiroke türküsünü söyleyerek, Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li belediye tarafından yasaklanmasını protesto etti.
Konuşmasında, Sertab Erener'in Eurovison'u kazandığı Every Way That I Can şarkısını seslendiren Kayışoğlu sözlerin bitimiyle "Söyleyebiliyoruz" dedi ve ardından Dar Hejiroke'ye geçti.
"SÖYLEYEMİYORUZ"
Kayışoğlu, türkünün bitiminde "Söyleyemiyoruz" diyerek protestosunu bitirdi. Kayışoğlu geçen yıl da iktidarı eleştirmek için kürsüden sözleri Dadaloğlu'na, bestesi Grum Yorum'a ait 'Yarın Bizimdir' türküsünü söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edilmişti. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurmuştu.
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu karara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç gibi isimler tepki göstermişti.
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