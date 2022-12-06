CHP binasına taşlı saldırı! Camlar kırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Gürsü İlçe Başkanlığı binasına dün gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde CHP’nin ilçe başkanlığına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda başkanlığın camı taş atarak kırıldı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aydın paylaşımında “CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz…” ifadelerini kullandı.
CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz...@hasimozturkchp pic.twitter.com/KUJkCGODSt— Erkan AYDIN (@erkanecz) December 5, 2022
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