CHP’li Gülizar Biçer Karaca, seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde Samsunlularla buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü etkinliğinde Samsunlu kadınlarla bir araya geldi.
Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet kurulduktan sonra kadınların verdiği hak mücadelesinin altını çizen Gülizar Biçer Karaca, “Biz kadınlar tıpkı bize yol gösteren Satı kadınlar ve bağımsızlık için mücadele eden kadınlar gibi ‘Biz buradayız, varız, bizi yok sayamazsınız’ diyeceğiz” diye konuştu.
AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine vurgu yapan CHP Samsun Milletvekili ve PM Üyesi Neslihan Hancıoğlu da Anadolu kadınının mücadeleyle, emekle adalet ve eşitlik için yıllarca çalıştığını söyleyerek “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giriyoruz. Maalesef kadını sosyal hayattan, siyasetten, ekonomiden soyutlanmış bir varlık olarak gören bir düşüncenin altındayız. Kadına önem verilmiyor” dedi.
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Kadınlarımız Milli Mücadelede, bu ülkenin varlık ve yokluk günlerinde top taşıdılar, mitingler yaptılar, Kadınlarımız demokrasi mücadelesinde asla yılmadılar” değerlendirmesinde bulunurken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise “Ben yıllardır sürekli ‘Kadın’ diyorum. Kadın örgütlenmezse, toplumdaki yerine sahip çıkmazsa demokrasi kurulamaz” ifadelerini kullandı.
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