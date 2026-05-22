YSK'nin ret kararına CHP'den peş peşe tepki: 'Bugünkü kararla kendini yok saydı'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüşen YSK’den, “ret” kararı çıktı.

YSK’nin saat 17.30’da başlayan toplantısı, saat 19.20’de sona erdi.

CHP'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

YSK’nin CHP’nin itirazına yönelik ret kararının ardından CHP'li isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

CHP'Lİ BULUT: YSK KENDİNİ YOK SAYDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüksek Seçim Kurulu’nun butlan kararıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

“Ülke öyle bir hale geldi ki insanlar artık her şeyden güvensiz bir hale geldi” diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tüm seçilmişler tehlike altında. Bugünkü kararla YSK kendini yok saymış oluyor. Kişi herhangi bir yerel mahkemeye başvurup mazbata iptal edilebilir. Ülke bu hale geldi. Bu mesele tek başına CHP meselesi değil. Türkiye’de seçim yarışının yok edildiği, sandığın tehlikeye atıldığı bir sürecin başlangıcıdır bu. Şimdi muhalefetsiz bir döneme başlangıç gibi görülebilir bu. YSK kararı aslında ‘Ben hükümsüzüm, kararları Saray alır’ demek.”

Bulut, X paylaşımında "YSK, bugünkü 'ret' kararıyla anayasal bir kurum olarak meşruiyetini tartışmalı hale getirmiş, adeta kendi kendini feshetmiştir. Artık bu ülkede seçim güvenliği kalmamıştır" dedi.

CHP'Lİ ÇİFTÇİ: YSK, İRADE GASPINA ORTAK OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de YSK'nin kararına tepki gösterdi.

Kararı sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu bugün, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kurullarının ve kurultay iradesinin korunmasına yönelik başvurumuzu reddederek irade gasbına ortak olmuştur.

Kararla YSK kendi hukukunu çiğnemekle kalmamış, anayasal konumunu ve seçim hukukundaki bağımsız görev alanını kendi iradesiyle mahkeme koridorlarına teslim etmiştir. Anayasa’nın 79'uncu maddesiyle seçimlerin genel yönetim ve denetiminden sorumlu olan YSK’nın, kendisini mahkeme kararları karşısında etkisiz ve tali bir konuma yerleştirmesi kabul edilemez.

Bu süreçte, partimizin YSK nezdindeki kurumsal iradesini temsil eden Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun görevine yönelik müdahale de aynı irade gasbı zincirinin bir parçası olarak karşımıza çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partililerin iradesi mahkeme kararlarıyla, tedbir hamleleriyle teslim alınamaz. Partimizin yönetimini de yolunu da örgütümüz, kurultayımız ve milletimizin değişim iradesi belirleyecektir."

NE OLMUŞTU?

YSK, CHP yönetiminin partiye yönelik “mutlak butlan” ve görev devri kararına ilişkin itirazı üzerine bugün toplandı. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP’nin, istinaf kararına ilişkin taleplerinin reddine karar verdiklerini belirterek, “Ayrıca, BAM’dan gönderilen mutlak butlan kararının, hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuzda görev ve yetki bulunmadığından, yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi.