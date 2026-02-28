CHP Bolu İl Başkanı Karagöz: 'Bazı 3 harfli marketlerin asılsız iddiaları üzerinden başlatılan bu soruşturma, baştan sona hukuksuzdur'

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 belediye çalışanının gözaltına alınmasına ilişkin il başkanlığında açıklama yaptı. Soruşturmanın usulsüz olduğunu ifade eden Karagöz, şöyle konuştu:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve beraberindeki 12 belediye çalışanımız, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bolu’da yüzlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla kurulan BOLSEV Vakfı’na yapılan yardımlar gerekçe gösterilerek, bazı 3 harfli marketlerin asılsız iddiaları üzerinden başlatılan bu soruşturma, baştan sona hukuksuzdur.

"BU SÜREÇ, SİYASİ SAİKLERLE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARIN BİR YENİSİDİR"

Türkiye’de yargının, adalet dağıtmak yerine muhalefeti sindirme aracı olarak kullanılmasına ne yazık ki ilk kez tanıklık etmiyoruz. Bu süreç, siyasi saiklerle yürütülen operasyonların bir yenisidir. Sayısız kez denetimden geçen ve her defasında bu denetimlerden alnının akıyla çıkan Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ile çalışma arkadaşlarının, bu soruşturmadan da aynı şekilde aklanarak görevlerine döneceklerinden en ufak bir şüphemiz yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi, gizli tanıklarla, uydurma iddialarla ve algı operasyonlarıyla diz çöktürülebilecek bir parti değildir. Bu tür girişimler, halkın iradesini ve demokrasiye olan inancını zedelemekten başka bir sonuç doğurmaz. Bugün zulmü yönetenlere ve onların taşeronluğunu yapanlara bir kez daha hatırlatıyoruz: adalet, bir gün herkese lazım olacaktır."

CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş, sabahtan itibaren süreci takip ettiklerini belirterek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bolu'daki bu haksızlığa karşı hepimiz buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Bugün hukuk kisvesi altında bir sabaha daha uyandık. Halkımız bilsin Bolu'da her iki kişiden birisinin oyunu almış iradeye şafak vakti operasyonu yapıldı. Bugün yapılan bu operasyon daha önce belediye başkanlarımıza yapılan operasyonlardan sadece biridir. Bu siyasi bir operasyondur. Bizler bu siyasi operasyonlara teslim olmayacağız" dedi.

"HEPİMİZ GÖREVLERİMİZDEN İSTİFA EDECEĞİMİZE BURADAN SÖZ VERİYORUZ"

"Eğer millete güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki millet kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek" diyen Keleş, şunları kaydetti:

"Tanju Özcan ifadeye çağırılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirecekti. Bilboardlara fatura karşılığı reklam vererek derin yolsuzluk yaşayan ailelerimizin evlatlarına yani öğrencilerimize burs verilmesi sizi niye rahatsız etti. Bu öğrencilerimizin özgürce öğrenimlerini sürdürebilmeleri sizleri neden rahatsız etmektedir? Yargı eliyle partimize ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük yapılan kıskacı ve algı oyunlarını biliyoruz. Öğrenciye burs vermenin karşılığı gözaltı oluyor. Bolu'yu Seviyorum Vakfı tüm Bolu'yu kapsayan bir yardım kuruluşudur. Vakfın onur kurulundaki farklı siyasi görüşlerden temsilciler, oda başkanları, iş insanları ve hayırseverler bulunmaktadır. Bu vakıf Bolu'nun ortak vicdanıdır. Bolu'daki birlik ve beraberlikten niye rahatsız oluyorsunuz? Yargı gücünü kullanarak halkın iradesine yön veremezsiniz.

"TANJU ÖZCAN BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Yurttaşın verdiği onurlu yetkiyi itibarsızlaştırmaya kalkmak bugüne kadar nasıl ayağınıza dolandıysa bundan sonra da dolanacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Ne yaparsanız yapın Bizler pes etmeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bolu halkının oylarıyla seçilmiş bu şehri Türkiye'nin en temiz ve en güvenilir kentlerinden biri haline getiren öğrencilere burs desteği sağlayan Tanju Özcan'ı böyle operasyonlarla durduramazsınız. Cesaretiniz varsa gelin bu pazar Bolu'da seçim yapalım. Eğer yüzde 70'in altında oy alamazsak hepimiz görevlerimizden istifa edeceğimize buradan söz veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer İlçe başkanlarımız ve Tanju Özcan bizim namusumuzdur. Sonuna kadar yanındayız. Bolu'nun iradesini serbest bırakın. Bolu'nun kör oğlusu Tanju Özcan Bolu Bey'ine özenenler için korkulu rüyadır. Bolu'nun iradesi kimseye papuç bırakmaz."