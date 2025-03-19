Yayınlanma: 19.03.2025 - 23:03

Güncelleme: 19.03.2025 - 23:03

CHP İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki kimdir? Ömer Eşki kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ÖMER EŞKİ KİMDİR?

Ömer Eşki 3 Haziran 1986 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam etti.

Yenilenebilir Enerji ve Uluslararası Deniz Hukuku alanlarında çalışmaları mevcuttur. Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu.

ÖMER EŞKİ EVLİ Mİ?

10 yıldan fazla yerel yönetimlerde yöneticilik deneyimine sahip olan Ömer Eşki, evli ve bir kız çocuk babasıdır.