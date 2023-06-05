CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni kimdir? Mehmet Cevni neden istifa etti?

CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni istifa etti. Peki, CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni kimdir? Mehmet Cevni neden istifa etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:35
CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni kimdir? Mehmet Cevni neden istifa etti?
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Bu yıl başından beri Burdur İl Başkanlığı yapan Mehmet Cevni görevinden istifa etti. Mehmet Cevni'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET CEVNİ KİMDİR?

Mehmet Cevni, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur eski İl Başkanı İzzet Akbulut’un 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından 5 Ocak 2023 tarihinde İl Başkanı olarak atanmıştı.

MEHMET CEVNİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mehmet Cevni, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.


Mehmet Cevni Burdur CHP

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