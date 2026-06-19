CHP’de bazı il başkanları hemen yeni partiye geçmeyi önerdi, ofis tutanlar olduğu öğrenildi

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, önceki gün olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda partinin seçilmiş yönetiminin bundan sonraki yol haritası değerlendirildi. Toplantı sırasında il başkanlarının ihraç ve il örgüt yönetimlerinin fesih haberlerinin gelmesi üzerine Özel’in “Mücaledeleye devam edelim. Alttan alacak halimiz yok. Önemli olan CHP’yi savunmak. Kendi bulunduğunuz illerde mücadeleyi devam ettirin. Önemli olan makamlar değil, meydanlar...” yorumunu yaptığı belirtildi. Toplantıda başkanların butlan kararıyla ilgili saha izlenimlerini aktardığını da kaydedildi. Bu kapsamda başkanlar, genel olarak yurttaşların yaşananları “CHP’yi ele geçirme” olarak değerlendirdiğini söyledi.

ALTERNATİF TOPLANMA YERLERİ

Toplantıda bazı başkanların sokakta “yeni parti kurun” talebi olduğunu belirterek “Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Hemen yeni partiye geçelim” önerisini getirdiği aktarıldı. Buna karşı CHP lideri Özel’in “Parti geleneğimizi sonuna kadar korumamız lazım. İç hukuk yollarının hepsini tüketelim. İllerinizde partinin seçilmiş yönetimlerine sahip çıkın. Bütün hukuk yollarını kullanın. Son ana kadar CHP’yi savunmaya devam edeceğiz. Kavga çıkmasına da izin vermeyin” yanıtını verdiği öğrenildi. Bu kapsamda bazı başkanları il binalarını terk etmeyeceğini söylüyor, bazıları gelecek atama yönetimlere itiraz edeceklerini, olağanüstü il kongresi isteyeceklerini belirtiyor ve bazıları da atama kararlarını yargıya taşıyacağını aktarıyor. Bazıları ise parti içi direnci canlı tutmak için şimdiden ofis tutma ya da il başkanlıkları dışında alternatif toplanma yerleri belirleme girişimleri olduğunu belirtiyor. İleride bu yerlerin yeni kurulacak bir partiye il başkanlığı olabileceği de konuşuluyor. Başkanlar ayrıca, Özel’in kendilerini İstanbul’da ya da CHP genel merkezinde yaşanan gerilim gibi gerilimlerin yaşanmaması için uyardığını vurguluyor.

ANKARA İL ÖRGÜTÜNDEN EYLEM

CHP’nin Ankara İl Örgütü, il yönetiminin feshinden sonra butlan yönetimini protesto etmek için önceki akşam il başkanlığına geldi. Burada konuşan CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık “Bizim Ankara İl Kongremiz, bütün aşamalarıyla hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmiş 39. Olağan Kongre ile seçilmiş bir yönetimdir. Bu yönetimin bu tarz bir kararla görevden alınması kabul edilemez. En kısa süre içerisinde Ankara İl Kongresi’nin olağanüstü biçimde toplanmalıdır” çağrısını yaptı. Yurttaşlar da seçilmiş il yönetimine destek vererek “Direne direne kazanacağız” ve “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları attı.