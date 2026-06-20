CHP’de İzmir istifası parti içindeki farklı sesleri artırdı: CHP’de butlan çatlakları

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimin Parti Meclisi’nde, milletvekilleri arasında ve parti örgütlerinde yaptığı tasfiyeler sonrası ilk büyük tepki istifası partinin kalesi olarak görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, il yönetiminin görevden alınmasının ardından duruma tepki göstererek “Anlıyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecek. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak bir CHP’ye ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir” ifadeleriyle partiden istifa etti. Tugay’ın istifası öncesi hem Kılıçdaroğlu hem de Özel kanadıyla görüştüğü öğrenildi.

‘BİREYSEL BİR MESELE’

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından sözcülük görevine getirilen Müslim Sarı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Tugay ile yaptığı görüşmeyi aktararak “Kendisine sıkıntının ne olduğunu sorduk. İl başkanlığı süreciyle ilgili fikrinin alınmadığından bahsetti. İl başkanlığı konusunda kendi önerdiği arkadaş olursa istifa etmeyeceğini söyledi. Biz de partinin kurumsal kimliğinde bunun mümkün olmadığını, bunun pazarlık konusu yapılmasının uygun olmayacağını söyledik. Bunun üzerine kendisi tek taraflı olarak istifa etti” dedi.

Olayın İzmir’deki yansımasını da anlatan Sarı “Kendisi açıklamasında istifasına ‘politik tepki’ diyor ama öyle olsa daha çok istifa olurdu. İstifa eden belediye meclisi üyeleri de ağırlıklı olarak kendisine yakın isimler. Bu nedenle İzmir’de de bu konu kendi bireysel siyaset meselesi olarak görülüyor” ifadelerini kullandı. Sarı, şimdilik yeni istifalar beklemediklerini de belirtti.

‘PARTİ KAOSA SOKULDU’

Özgür Özel yönetiminde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Gökan Zeybek ise, yine Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “İzmir’de olağan kongreden seçilen il başkanı görevden alınıyor, tüm yönetim feshediliyor ve büyükşehir belediye başkanının hiçbir görüşü alınmıyor, bu gelişmelerden haberi yok. Bu durum, milletten kopuk butlan yönetiminin özelliği. Partinin grup başkanvekillerini, genel başkan yardımcılarını, örgüt yönetimlerini görevden alan, disipline veren, tüzüğü tanımayan, Saray rejiminin hukuk anlayışını partiye uygulayan bir butlan yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu istifayı parti yönetimine tepki olarak değerlendirmek gerekir” dedi.

Partinin butlan sonrası bir kaos içine sokulduğunu belirten Zeybek “CHP’nin kurumsal kimliği yargı maarifetiyle işgal altında. Millet tarafından kabul görmeyen, sokağa çıkamayan bir ekip butlan olarak CHP’ye atandı. Ondan beri kaotik bir durum var. Bu durumun başka ne olumsuzluklar yaratacağını tahmin etmek mümkün değil. Bu nedenle bu kaostan çıkışın tek yolu bir an önce kurultay yapmak” diye konuştu. Zeybek, olağanüstü kurultayın olması halinde Tugay’ın CHP’ye dönmeye hazır olduğunu da belirtti.

ÖZEL EKİBİNDE ‘YENİ PARTİ’ AYRIMI

Öte yandan; Tugay’ın istifası hem Özel kanadının içinde hem de Kılıçdaroğlu kanadının içinde farklı şekilde yorumlanıyor. Özel kanadı içinde bir grup, bir an önce yeni parti kuruluşuna geçilmesi gerektiğini savunuyor. Yoksa bu tip istifaların artabileceğini ve birliği sağlamanın zor olacağını belirtiyor. Bir an önce yeni partiye geçilmesi gerektiğini savunanlar, toplumun alternatif arayışı içinde başka partilere kaymaya başladığını, şu an yakalanan rüzgarın kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bir grup ise Özel’in “Ben CHP’yi iktidar yapmak istiyorum” sözüne ve parti tabanından gelen “CHP’yi bu insanlara bırakmayın” eleştirilerine dikkat çekiyor. Bu nedenle son ana kadar CHP’yi savunmak gerektiğini, partiyi kurultaya zorlamak gerektiğini belirtiyor. Özel’in de CHP’de kalmaktan ve mücadele etmekten yana olduğu vurgulanıyor. Bu kanat, CHP’de son ana kadar mücadele edilmesi gerektiğini ve yeni parti gündeminin temmuz sonrası konuşulacağını söylüyor.

BUTLAN İÇİ ‘SERTLİK’ ELEŞTİRİSİ

Butlan yönetimi içinde ise bir grubun şimdiki ihraçları bile yetersiz bulduğu görülüyor. Daha sert bir tavır bekleyen bu grubun, daha fazla il başkanı, milletvekili ve belediye başkanının ihraç edilmesinden yana bir tavırda olduğu anlaşılıyor. Butlan yönetiminin bir diğer kanadının da yine ihraçları yapmak istediği, ancak tepkileri azaltmak için bunu zamana yayma düşüncesinde olduğu görülüyor.

Yine butlan yönetimi içinde bazı isimler, son dönemde yaşanan gerilimi eleştirerek “İki taraf da birbirine çok ağır sözler söylüyor. Bunlar yaşanmamalı. CHP bir bütün olarak kalacaksa hakaretler edilmemeli. Hem karşıdaki arkadaşlar açıkça CHP’de kalmak istediğini ilan etmeli hem de bu taraf içinden de karşıya ağır sözler söylenmemeli” görüşünü paylaşıyor.