CHP’de seçilmiş yönetim seçmenin desteğini korumak istiyor, Özel sahada olacak: ‘CHP’yi korumak için sahadayız’

CHP lideri Özgür Özel, dün Meclis’te partinin seçilmiş yönetimiyle toplandı. Partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin konuşan CHP kurmayları, Özel’in her hafta yaptığı mitinglere devam edeceğini belirtti. Özel’in bu pazar bazı beldelerde yapılacak ara seçimler için il ziyaretleri gerçekleştireceği kaydedildi. Bu kapsamda CHP lideri Özel ilk olarak yarın 13.30’da Gümüşhane Tekke’de, ardından 17.00’de Tokat Çevrecik’te olacak. Akşam da 19.30’da Erbaa Cumhuriyet Meydanı’nda halk buluşması gerçekleştirecek.

Özel cumartesi günü de saat 13.30’da Niğde Mustafapaşa’da olacak. Özel’in gelecek hafta da il mitinglerine devam edeceğini belirten CHP kurmayları “Partiyi canlı tutacağız. Bu yaşananların partiye olumsuz bir etkisi olmasını önlemeye çalışacağız. Biz CHP’deyiz ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz. Genel Başkanımız son yaşananlardan dolayı bu pazar sandıkta partiye olumsuz bir tepki verilmesin istiyor. Zaten ‘Partiden ayrılmayın’ çağrılarını da yineliyor. CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

‘TÜZÜK KURULTAYI GEÇERLİ’ ÇIKIŞI

Partinin seçilmiş yönetiminde yer alan Gül Çiftci, Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada parti tüzüğüne göre butlan yönetiminin Parti Meclisi’nden onay alması gerektiğini belirtti.

Butlan kararına karşın bugün CHP’nin 2024’te yaptığı tüzük kurultayının geçerli olduğunu belirten Çiftci, tedbir kararının bu kurultayda alınan kararları ortadan kaldırmadığını vurguladı. Çiftci “Mahkeme kararı tedbiren bizi görevden alıyor, onları getiriyor. Yani sadece görevlendirmeye ilişkin bir tedbir var. Bir mahkeme kararı kesinleşmeden kullanılabilir olmaz. Şu anda tüzük kurultayında alınan kararlar ayakta. Yargıtay ‘Bu karar doğru’ derse tüzük de iptal olur” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun mutlak butlan itirazına karşı reddine ilişkin açıkladığı gerekçeli kararı da değerlendiren Çiftci “İmza toplansa da kurultay yapılmaz dediler. YSK’nin bu kararında ‘Devam eden veya başlatılmak isteyen bir süreç olursa ben onu yaparım’ diyor. Dolayısıyla tedbiren geldik ve kurultay yapamayız görüşü boşa düşüyor. Günlerdir hukukçular da bunu söylüyor” dedi.

‘GRUP BAŞKANIMIZ BELLİ’

Öte yandan; toplantı sonrası açıklama yapan seçilmiş yönetimin sözcüsü Zeynel Emre, tedbir kararına karşın kurultay yapılabileceğini ve bu durumun örneğinin İstanbul İl Kongresi’nde yaşandığını belirtti. Emre, partinin 26 Temmuz’a kadar kurultay yapmaması durumunda seçimlere giremeyeceğini tekrarlayarak, durumun “hayati bir mesele olduğunun” altını çizdi.

Butlan yönetiminin salı günü Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te grup toplantısı yapacağını duyurması sorulan Emre “Meclis Başkanlığı’na bir yazı yazıldı. O da ‘Siyasi partilerin gruplarını nasıl düzenleyeceği iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre grup başkanı bellidir. Bizim müdahalemiz söz konusu olamaz’ dedi. Seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Grup kararıyla bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanlığı’nın birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz. Meclis Başkanı’nın vereceği cevabı bilemem” yanıtını verdi. Emre, grup toplantısını yine Özel’in yapacağına işaret etti. Partinin kurultaya götürülmesi için mahkemeye başvurulması ve çağrı heyeti oluşturulması ihtimali sorulan Emre, bunun son şık olduğunu belirterek “Partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya götürmek üzere atanır” dedi.

‘MECLİS SEÇİLMİŞLERİN KÜRSÜSÜDÜR’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün gazetecilerle bir araya gelerek haftaya yapılacak grup toplantısıyla ilgili soruları yanıtladı. Grup seçimi yapılmadığı sürece kendi Grup Başkanlığı’nın devam ettiğini söyleyen Özel “Meclis’te 30 kere seçim yapsak bu sonuç çıkar. Ama ‘Ben genel başkanım, grup yaptırmam’ falan doğru değil. Zaten seçilmiş bir genel başkan olsa onunla uyumlu çalışılır ama şimdi atanmış bir genel başkan grup da yaptırmazsa parti düşüşe geçer. O yüzden partiyi yukarıda tutmak için kusura bakmasınlar ama biz muhalefet yapmaya, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Haftaya grup olur mu? Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümüdür. Benim Manisa’da olmam lazım. Ama bu grup meselesi bir inatlaşma dönerse diye, bizim bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz. Ama normalde 9 Haziran’da Manisa’da olmayı düşünüyorum. 16 Haziran’da grup yapmayı düşünüyoruz. Meclis kürsüleri, seçilmişlerin kürsüsüdür. Meclis kürsüsüne seçilip gelirsen yakışırsın” dedi.