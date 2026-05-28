CHP’de sözleşmesi feshedilen personele SGK’den bildirim yapılmaya başlandı: Bir garip işten çıkarma!

CHP’deki yönetim değişikliğinin ardından bazı personelin işten çıkarıldığı haberleri geliyor. Kaç personelin işten çıkarıldığı konusunda ise farklı rakamlar dile getiriliyor. İşten çıkarılanların sayısının 20’nin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada SGK’dan işten çıkarılan personele tebligatlar da gitmeye başladı. Ancak giden tebligatlar soru işareti yarattı. SGK, işten çıkarma bildirimlerini işverenin sisteme girdiği işten çıkış kodları ile yapıyor. Bazı personele sanki kendileri sözleşmeyi feshetmişler gibi bildirimler yapıldı. Bu da işverenin SGK’ya bu yönde bildirim yaptığı anlamına geliyor.

SGK’DAN YAPILAN BİLDİRİM

Yıllardır CHP’de çalışan Tuğrul Köprülü de işten çıkarılanlardan birisi. Köprülü’ye SGK’dan yapılan bildirimde şöyle denildi: “4-A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞINIZ 25 işçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle fesih nedeniyle 26 Mayıs 2026 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır.”

Mesajdaki 25, SGK’nın Kod 25 bildirimi anlamına geliyor. Bu kod, işçinin, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle sözleşmesini haklı nedenle feshetmesini ifade ediyor.

TAZMİNAT ALABİLİYOR

Bu durumda, işçi, haklı nedenle sözleşmesini feshettiği için kıdem tazminatını alabiliyor. İşçi işsizlik maaşı da alabiliyor. Ancak ihbar tazminatı ödenmiyor. Kod 25, İş Yasası’nın “işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını” düzenleyen 24. maddesine dayanıyor. Bu madde işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan tutumu karşısında işçiye sözleşmesini feshetme hakkı veriyor.

‘İSTİFA ETMEDİM’

Köprülü, sözleşmenin kendisi tarafından feshedilmediğini söyledi. İşyerine istifa ettiğine yönelik bir dilekçe de vermediğini belirten Köprülü, “Ben istifa etmedim. Her ne olursa olsun işe iade için dava sürecini başlatacağım” dedi.