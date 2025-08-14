CHP’den Adli Tıp Kurumunun ‘Çalık’ kararına sert tepki: 'Nefretiniz ve adaletsizliğinizde boğulun!'

Adli Tıp Kurumu (ATK), uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde 21 kilo kaybettiği belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasına sağlık açısından engel bulunmadığı yönünde rapor verdi. Karar, CHP’li isimlerin sert tepkisine yol açtı.

Tepkilerin bazıları sosyal medyaya şöyle yansıdı:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: “Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık’ın cezaevinde kalmasında sağlığı yönünden bir engel yok, diye rapor vermiş. Bu rapor değil, işkence belgesi! Sizin vicdanınız çürümüş! Sizin adaletiniz en ağır hastalıktan bile daha tehlikeli! Murat Başkan sizin karşısınızda diz çökmedi, onun hayatına kast eden bu karar da size dert olsun!”

28.Dönem CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala: “Bu karar, tıbbi bir karar değildir ve bilime aykırıdır. Türk Tabipleri Birliği’nin bilimsel raporu ortadadır. Bu karar ile Adli Tıp Kurumu’nun “tıp” kurumu olmadığı, bir kez daha görülmüş oldu.”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: "İnsan hayatını hiçe sayan bu karar, siyasi emirle verilmiş bir idam fermanıdır. Şaşırmadık! Mahkemeleri, YÖK’ü, üniversiteleri, YSK’yı bir bir çürüten bu iktidarın, Adli Tıp Kurumu’nu da aynı çarkın parçası haline getirmesi elbette sürpriz değil. Hukuku araçsallaştırarak yaşam hakkını gasp edenler, sadece suç işlemiyor; ülkenin onurunu da yok ediyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: “Adli Tıp Kurumu’nun, hapishanede 21 kilo kaybeden ve ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık için verdiği “cezaevinde kalabilir” kararı bilimin değil, siyasetin hükmüdür! Bu karar, insan hayatını hiçe sayan, vicdansız bir yaklaşımdır. Unutulmasın ki adaletin olmadığı yerde hukuk da devlet de ayakta kalamaz!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengül Taşcıer: “Adli Tıp Kurumu, Adli Tayyip Kurumuna dönüşmüştür! Tıbbın özü insanı yaşatmaktır. Adli Tayyip Kurumu ise bu ilkeyi terk ederek, siyasetin emir ve talimatlarını uygulayan bir aparat hâline gelmiştir. İnsanı yaşatmak yerine iktidarı yaşatmayı tercih eden bu anlayış, tıp mesleğinin onurunu lekelemektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’ın ağır sağlık sorunlarına rağmen “cezaevinde kalabilir” raporu veren bu kurum, bilimsel bağımsızlığını ve tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Diğer kurumlar gibi, Sarayın siyasi emirlerini onaylayan bir iktidar aracına dönüşen ATK da bugün düşman hukukun en aktif uygulayıcılarındandır. İktidarın baskısına boyun eğen bu zihniyet; hukuku, vicdanı ve insan onurunu ayaklar altına almaktadır. Bu rapor, yargının tamamen siyasallaştığının ve hukukun iktidara teslim edildiğinin açık belgesidir. Adaletin terazisi gün geldiğinde, bu hukuksuzluğun altına imza atanları da tartacaktır. Unutulacaklarını sanmasınlar. Biz, her fırsatta hatırlatacağız.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: “Adli Tıp, 21 kilo veren, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık için “cezaevinde kalabilir” dedi.

Bu karar vicdansızlıktır ve taammüden bir cinayet niteliğindedir. Yarın Murat Çalık’a bir şey olsa bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

Nefretiniz ve adaletsizliğinizde boğulun!"