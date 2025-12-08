CHP'den AFAD'a tepki: 'Hiç kimse bu insanları buradan çıkaramaz'

Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi’nde, öğretmenlerin yoğunlukta olduğu ve depremzedelerin kaldığı konteyner kent AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

"KIŞ KOŞULLARINDA BURANIN BOŞALTILMASI İSTENİYOR"

İlk söz alan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi’nde birçok öğretmen ve vatandaşların konakladığını belirterek, “AFAD tarafından hızlı bir şekilde buranın boşaltılması isteniyor. Kış koşullarındayız, birçok arkadaşımızın evi rezerv alanda ve daha tamamlanmamış. Hak sahibi olan birçok öğretmen ve yurttaş var, yine birçok yurttaşımızın evinin güçlendirilmesi bitmedi. Kış koşullarında buranın boşaltılması isteniyor. Burada kalan yurttaşlar ve öğretmen arkadaşlarımız çocuklarını da yakın bir okula gönderiyorlar. Burada kalıcı konutlar bitmeden, bu koşullarda buranın tahliye edilmesini doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak tahliye öğretmen arkadaşları olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE 21 METREKARE KUTUDA GÖNÜLLÜ KALMIYOR"

Tıraş, "hiçbir yurttaş ve öğretmenin 21 metrekare teneke kutularda gönüllü kalmadığını, zor durumda olduğu için kaldığını, yetkililerden taleplerinin tahliye sürecinin yaza bırakılması olduğunu" belirtti.

Erken bir tahliyenin hem eğitim öğretimi olumsuz etkileyeceğini hem de yurttaşların olumsuz etkileneceğini vurgulayan Tıraş, şunları söyledi:

"Yeni gelen 4 bin 500 arkadaşımız tayin isteyecek, birkaç hafta sonra norm fazlası arkadaşlarımızın ataması yapılacak, bu arkadaşlarımızın hangi ilçeye hangi ile gideceği de belli değil. Bu süreçte bir taraftan ev bulmak zor, ev bulunursa eşya bulmak zor, ev ve eşya bulunsa da ulaşım sorunu çözmek çok zor. Bu süreçte kimse kimseye ev vermez, bu bölgede yeteri kadar ev olmadığını hepimiz biliyoruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz; bu tahliye işi yaz sürecine bırakılmalıdır."

CHP'Lİ MULLAOĞLU: "İNSANLARI SOKAĞA ATMA HAKKINIZ NEREDEN GELİYOR?"

Özgür Tıraş’tan sonra konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "21 metrekare kutu" içinde kimsenin oturmaya çok hevesli olmadığını belirterek, yetkililere seslendi. Bu ilde çok büyük bir deprem olduğuna işaret eden Mullaoğlu, kimsenin keyfinden burada oturmadığını vurguladı.

Tahliye olan insanların nereye gideceğini soran Mullaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz buradan çıktıktan sonra insanlara yer göstermiyorsunuz. İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor? Peki siz bu gücü kimden alıyorsunuz? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. ‘Tahliye olun’ tamam tahliye olunca nereye gidecek? Çocuğunu en yakın okula göndermiş. Bu muameleyi kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu yapılan kararın acilen geri alınmasını istiyorum. Şunun tekrar altını çizmek istiyorum; kış koşullarında bu insanları kimse tahliye edemez. Gerekirse burada sabahlara kadar binlerce insanın çağrı yapacağım ama hiç kimse bu insanları buradan çıkaramayacak."