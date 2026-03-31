CHP’den altyapı ve cihaz uyumu için soru önergesi: 22 milyon cihazla bu hizmet nasıl kullanılacak?

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 5G hizmetine ilişkin altyapı yetersizliği ve cihaz uyumluluğu sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkiye’nin 5G’ye geçişte OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada kaldığını vurgulayan Yanıkömeroğlu, "85 milyon mobil aboneden sadece 22 milyonunun uyumlu cihaza sahip olduğu bir tabloda vatandaşın bu hizmetten fiilen yararlanması mümkün değildir" dedi.

Yanıkömeroğlu, önergenin gerekçesinde, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 5G’ye en geç geçen ülke olduğunu ifade ederek, cihaz uyumluluğu, fiber altyapı yetersizliği ve ekonomik vaatlerin gerçekçiliği konusunda hükümeti şeffaf olmaya çağırdı. Yanıkömeroğlu, 5G’nin yalnızca teknik olarak devreye alınmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bir teknolojinin hayata geçtiğini söyleyebilmek için vatandaşın o hizmetten fiilen yararlanabiliyor olması gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Bakanlığın 2025 yılı verilerine dikkati çeken Yanıkömeroğlu, Türkiye’de yaklaşık 85 milyon mobil abone bulunmasına rağmen yalnızca 22 milyon kullanıcının 5G uyumlu cihaza sahip olduğuna işaret etti. Yanıkömeroğlu, bu durumun, kullanıcıların büyük çoğunluğunun hala cihaz değişimine ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtti.

"BÜYÜK EKONOMİK HEDEFLER VAR, ANCAK ŞEFFAFLIK EKSİK"

5G’ye ilişkin kamuoyuna açıklanan ekonomik hedeflerin oldukça iddialı olduğunu kaydeden Yanıkömeroğlu, 2030 yılına kadar 100 milyar dolarlık ekonomik katkı ve 1,5 milyon istihdam beklentisinin hangi verilere dayandığının açıklanması gerektiğini söyledi. Yanıkömeroğlu, "Bu ölçekte hedefler ortaya konulurken altyapı yeterliliği, kapsama planı, maliyetler ve erişilebilirlik konularında kamuoyunun açık ve düzenli biçimde bilgilendirilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OECD’DE 5G’YE EN GEÇ GEÇEN ÜLKE KONUMUNDA"

Soru önergesinde Türkiye’nin dijital altyapı performansını eleştiren Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"OECD verilerine göre 38 üye ülkenin 37’si halihazırda 5G hizmetini devreye almış durumda. Türkiye, bu teknolojiye 2026 yılında geçerek OECD içinde 'sonuncu' ülke konumuna düşmüştür. Sadece geç kalmakla kalmadık, 5G'nin can damarı olan fiber altyapıda da gerideyiz. OECD’de sabit genişbant içinde fiberin payı yüzde 46,9 iken ülkemizde bu oran yüzde 39,4 seviyesindedir. Bu altyapı eksikliğiyle nasıl bir hizmet kalitesi sunulacağı belirsizdir. Bu gecikmenin nasıl telafi edileceği açıklanmalıdır."

Yanıkömeroğlu, önergesinde Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: