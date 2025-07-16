CHP'den, Cevdet Yılmaz'a 'Kangal Balıklı Kaplıcası' soruları: 'Tedavi gören hastaların kapı dışarı edildiği iddiası doğru mu?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Cumhurbaşkanı kararından sonra Kangal Balıklı Kaplıcası'nın akıbetini ve hem doğal şifa arayan vatandaşların hakkını hem de bölgedeki sağlık turizmini olumsuz etkileyeceği endişelerini Meclis gündemine taşıdı.

Ulaş Karasu, dünyaca ünlü "doktor balıklar" olarak bilinen başta sedef ve egzama hastalıkları olmak üzere pek çok deri hastalığına şifa sunan Kangal Balıklı Kaplıcası'nın işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle 31 Ocak 2025 tarihinde mühürlendiğini belirterek, şu bilgiyi aktardı:

"Bu mühürleme işlemi sırasında tedavi gören çok sayıda hasta, adeta kapı dışarı edilirken eksik görülen hususların giderilmesi için herhangi bir süre tanınmadı. Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi’ne ait olan kaplıcanın, tesis içerisindeki yapıların büyük kısmı da İl Özel İdaresi tarafından inşa edilmişti. 1995 yılında özel bir şirket tarafından 30 yıllığına 'yap-işlet-devret' modeliyle kiralanan kaplıcada, mevcut otelin yanı sıra bir otel daha inşa edilerek birçok yatırım hayata geçirildi.

Yapılar devlet eliyle inşa edildiği için pek çok benzer yapıda olduğu gibi burada da Yapı Kullanım Belgesi eksikliği yaşandı. Ayrıca, Kangal Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yaşanan mücavir alan ihtilafları nedeniyle firma, defalarca yetkililere başvuruda bulunmasına rağmen işletme açma ve çalıştırma ruhsatı alamadı."

"GÖZ GÖRE GÖRE HEBA OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Cumhurbaşkanı kararından sonra kaplıcada doğal şifa arayan vatandaşların hakkının hem de bölgedeki sağlık turizminin olumsuz etkileyeceği endişesinin olduğunu vurgulayan Karasu, şunları söyledi:

"Balıklı Kaplıca bir göl değildir. Buna rağmen ani bir Cumhurbaşkanı kararıyla ‘Balıklıgöl’ adı verilerek tabiat parkı ilan edildi. Kaplıca, dünyada eşi benzeri olmayan jeotermal kaynakları ve Sivas’ın bir marka değeri olan ‘doktor balıkları’ ile tescilli bir sağlık merkezidir. Bu kaplıca, Sağlık Bakanlığı denetiminde ilgili mevzuat uyarınca verilmiş geçerli su işletme ruhsatıyla faaliyet gösteren bir alandır.

Buradan her yıl binlerce vatandaş yararlanırken hem mühürleme kararı, hem de Cumhurbaşkanı kararının arkasında başka hesapların da yattığı gibi bir fikri uyandırıyor. Yoksa işletmeciyi buralardan çıkarmak için mi bu kararlar ardı ardına alındı? Halkın kilometrelerce uzaklardan gelerek şifa aradığı bu güzelim alanın göz göre göre heba olmasına izin veremeyiz."

"BU KONUDA YAPILAN BİR PLANLAMA, ÇALIŞMA VAR MI?"

Kararın hem şifa arayan vatandaşların hakkını hem de bölgedeki sağlık turizmini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

- Mühürleme işlemi nedeniyle, tedavi gören hastaların adeta kapı dışarı edildiği iddiası doğru mudur, bu vatandaşlarımızın sağlığına da kast eden bu uygulama nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılan iş ve işlemler nelerdir?

- Mühürlemeye gerekçe olan ve eksik görülen hususların giderilmesi için işletmeye herhangi bir süre tanınmış mıdır? Eksik hususlar ve tanınmış belirtilen süre nedir? Tanınmamış ise gerekçesi nedir?

- Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı olarak ilan edilen alan içerisinde Kangal Balıklı Kaplıcası bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise kiralama işlemine konu olan 30 yıllık işletme süresi ne olacaktır? İşletmenin kazanılmış hakları ne olacaktır?

- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında, söz konusu alanda herhangi bir göl bulunmamasına rağmen, 2039 yılına kadar geçerli olan su işletme ruhsatına sahip bir kaplıca işletmesi bulunmaktadır. Bu ruhsat, Kanun’un 15. maddesi uyarınca, 500 hektarlık blok bir saha için verilmiştir. Ancak aynı Kanun’un 4. ve 5. maddeleri, jeotermal kaynakların korunarak, verimli kullanılması ve sağlık amacıyla değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kaplıca işletmesinin 2039 yılına kadar ruhsatlı olduğu ve sağlık turizmine hizmet ettiği bu alanda, göl bulunmadığı halde asırlardır bilinen adının değiştirilerek “Balıklıgöl Tabiat Parkı” ilanı yapılması 5686 sayılı Kanun’un hangi maddesiyle uyum içerisindedir?

- Cumhurbaşkanı Kararı ile doğrudan hastalara ve insan sağlığına yönelik hizmet veren alanların tasarrufu ne olacaktır? Karar ile kaplıcada hem doğal şifa arayan vatandaşların hakkı hem de bölgedeki sağlık turizmi olumsuz etkilemeyecek midir? Bu konuda yapılan bir planlama, çalışma vb. bulunmakta mıdır?

- Alınan Cumhurbaşkanlığı kararı öncesinde, park ilanı konusunda yapılan çalışmalar, raporlar vb. bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise karar için neden bu kadar beklenmiştir? Bazı milletvekillerinin ve bürokratların bu konuda herhangi bir dahli ya da girişimi olmuş mudur?