CHP'den dava sonrası ilk açıklama... Deniz Yücel: 'Karşımızda CHP'liler yok, redde mahkum bir dava'

CHP kurultay davası sürerken genel merkezde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısının gerçekleştirilmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce duruşmanın 24 Ekim'e ertelenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Bugünkü dava redde mahkûm bir davadır" diyen Yücel, "Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil" ifadelerini kullandı.

Yücel, konuşmasına, "Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok" sözleri ile devam etti.

"BİRİLERİ HEP ŞİKAYET EDEN CHP'Lİ DİYOR YA..."

CHP Sözcüsü Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Her şeyden önce, bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; Bugünkü dava redde mahkûm bir davadır. Mahkeme bir takım usulü eksiklikler nedeniyle duruşmayı 24 Ekim tarihine ertelemiş ve bu eksiklerin giderilmesi konusunda ara karar oluşturmuştur.

Davacıların, kurultayımızı erteleme talebi reddedilmiştir. Davacıların tedbir talepleri, daha önce 9 kez reddedildiği gibi bugün 10. Kez reddedilmiştir. Mahkemece hem 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayımız, hem de 24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan olağanüstü İstanbul İl Kongresine ilişkin kurultay ve kongre gerçekleştirildikten sonra ilgili seçim kurullarına yazı yazılarak oy kullanan ve kullanmayan delege listelerinin ve birleştirme tutanaklarını istenmesine karar verilmiştir.

Burada şunun özellikle altını çizmek isterim. Birileri hep “şikayet eden de, edilen de CHP’li” diyorlar ya; bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir.

Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok."