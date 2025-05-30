CHP'den istinaf mahkemesinin Isias Otel davası kararına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin davada istinaf mahkemesinin, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını hukuka uygun bulmasına tepki gösterdi.

Kararla vicdanların yaralandığını belirten Kılıç, "Grand İsias Otel'de can veren çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için verilen karar ne hukukla ne vicdanla bağdaşır. Failler olası kastla yargılanmadıkça, suçlular sadece o binayı değil, bu ülkenin vicdanını da yıktılar demektir" ifadelerini kullandı.





Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin davada istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkları "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırmasını hukuka uygun buldu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından istinaf mahkemesinin kararına tepki gösterdi.

"BU AHLAKSIZLIĞIN ÜZERİNE BETON DÖKÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin ardından Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de kaybettiğimiz canların davasında Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinin ardından istinaf da bizi yaraladı. Grand İsias Otel'de can veren çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için verilen karar ne hukukla ne vicdanla bağdaşır. Failler olası kastla yargılanmadıkça suçlular sadece o binayı değil, bu ülkenin vicdanını da yıktılar demektir. Bu dava sadece bir otelin değil, bir sistemin çürümüşlüğünün davasıdır. Bu dava, sadece ailelerin değil, bir halkın ortak davasıdır. Biz bu ülkenin yıkıntılar altında kalmış adalet duygusunu ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz. Ve söz veriyoruz: Şampiyon Meleklerimiz için, bu ahlaksızlığın üstüne beton dökülmesine izin vermeyeceğiz."