CHP'den 'kelepir köprü' göndermesi: 'İlk sandıkta hesap soracağız'

İktidarın iki Boğaz köprüsü ve yedi otoyolu özelleştirileceğine ilişkin gündem kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

CHP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin 'gönderme' içeren bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma, "DİKKAT: Saray Emlak tarafından satışa sunulan Cumhuriyet mirasları halkındır, sattırmayız! Bu ilanı vitrine koyan mirasyedilerden ilk sandıkta hesap soracağız!" notu düşüldü.

Bir emlak sitesi görünümüne yer verilen ilanda, "Acil sahibinden boğaz manzaralı kelepir köprü" başlığı yer aldı.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli mitinginde köprülerin özelleştirilmesine ilişkin iki belgeyi kamuoyuna açıklamıştı.

Özel, "Buradan bir kez daha soruyorum. Bu Ramazan mübarek günde sayın Erdoğan’a soruyorum. İster iftarda yanıtla ister yarın öğlen. Ama şunu yanıtla. Bu iki köprüyü, yedi otoyolun 25 yıllık gelirini beş yıllık kira karşılığında vermeye, bu milletin altın yumurtlayan tavuğunu yabancılara satmaya karar verdin mi vermedin mi? Bunu açıkla. Babasının malını böyle satmayana, bu milletin malını bu şekilde sattırmam" ifadelerini kullanmıştı.