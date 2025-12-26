CHP’den Tayfun Kahraman açıklaması: ‘Sağlık hakkı da ciddi bir şekilde ihlal ediliyor’

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin gün boyunca dar ve havasız ring aracıyla farklı merkezlere götürüldüğünü, koğuşa döndüğünde ise ilaç dağıtım saatinin geçmesi nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ilacını alamadığını açıkladı.

Yaşananlara Cumhuriyet Halk Partisi’nden sert tepki geldi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Tayfun Kahraman’ın sağlık durumunun cezaevi koşulları nedeniyle daha da ağırlaştığını vurguladı.

Gökçen, Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği karara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman kararı, açık bir haksızlığı tespit ederek gün yüzüne çıkardı: Tayfun Kahraman, hakkında herhangi bir suç iddiası bile olmadan yıllardır hapsediliyor. Tayfun Kahraman’ın Gezi’yi organize ettiğine dair ne bir telefon konuşması, ne bir irtibat var. Forumlarla suçlanıyor, bu forumlarda hangi yasadışı kararlar alınmış, buna ilişkin bir iddia bile dosyada yok. Gerekçesiz ve hukuk dışı bir kararla cezaevinde tutulan, hepimizin yerine hapiste olan Tayfun Kahraman, şimdi ağır bir hastalıkla mücadele ediyor.

MS hastalığı bulunan Tayfun Kahraman’ın ilaçlarının geciktirilmesi ve cezaevi koşulları hastalığı daha da ağırlaştırıyor. Yaşanan çok açık: Tayfun Kahraman’ın özgürlük hakkıyla birlikte sağlık hakkı da ciddi bir şekilde ihlal ediliyor.

Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için daha ne bekleniyor? Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, anayasaya yapılan darbe bir an önce sonlanmalıdır.”