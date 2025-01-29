CHP eski il yönetim kurulu üyesinin aracı şarampole savruldu
CHP Zonguldak eski İl Yönetim Kurulu Üyesi ve av bayii işletmecisi İsmail Yavan, Çaycuma-Bartın kara yolunda trafik kazası geçirdi. Yavan, kazada şans eseri yara almadan kurtuldu.
Zonguldak’ta CHP’nin önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yavan, Çaycuma-Bartın kara yolunda trafik kazası geçirdi. ÇAY-BEL’e dönüş yaptığı sırada bir otomobille çarpışan Yavan, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Yavan, kendisine aracıyla Bartın yönüne seyir halindeyken, ÇAY-BEL’e dönüş yaptığı sırada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yavan’ın otomobili şarampole savruldu.
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İsmail Yavan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
Etiketler: #CHP #zonguldak #Bartın
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