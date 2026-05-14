CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: 'Gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce bu dosya kapsamında ifade vermiş kişiler'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 33’ü belediye çalışanı olmak üzere toplam 60 kişi, "zimmet, evrakta sahtecilik, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu gelişme üzerine katıldığı Eskişehir Sempozyumu’ndan ayrılarak belediye geldi. Belediye binasında Ataç'ın yanında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü'de yer aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, belediye önünde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gördüğünüz gibi görevimin başındayım. Sabahleyin belediyemize bir operasyon yapıldı. Ancak gelen polis arkadaşlar büyük bir nezaket içinde oldular, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. ​Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın bütün haklarının, düzgün olarak takip edilmesini talep ediyoruz. ​Bu kent huzur kentidir. Bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz. Ben bundan sonraki süreçte, 25 yıl olduğu gibi belediyemin başında; tarafsız, adil ve eşitlikçi olarak belediye yönetimine devam edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunu siyasi anlamda kullanmaya da kalkmasınlar. Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir."

"GÖZALTINA ALINANLAR DAHA ÖNCE İFADE VERMİŞ KİŞİLER"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da soruşturmanın yeni başlamadığını ve dosyada gizlilik kararı olmadığını bildirdi. Gözaltına alınanların daha önce ifade verdiklerini aktaran Yalaz, operasyonun hukuki zeminde karşılığı olmadığını savundu. Yalaz, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Eskişehir ve Türkiye kamuoyu bir 'şafak operasyonu' ile uyanmıştır. Şafak operasyonları, normal rutin yargılama sistemi içinde var olan şeyler değildir. ​Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını ve uzun süredir devam ettiğini belirtmek isteriz. Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün operasyon yapılmış olmasının hukuki düzlemde bir karşılığı yoktur. ​​Hukuki süreci sonuna kadar takip ediyoruz. ​Gözaltındaki arkadaşlarımız ve aileleriyle irtibat halindeyiz.

''ADİL YARGILANMA HAKKINA HERKESİN SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUZ''

​Masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına herkesin saygı duymasını bekliyoruz. ​Birileri adliye koridorlarında siyasi bir menfaat elde etme gayesine bürünürse, yargısal sürecin üzerine siyasetin gölgesi düşerse; Eskişehir CHP örgütü ve Eskişehir kamuoyu olarak gereken cevabı vermekten geri durmayacağız. ​​Bizim elimizdeki bilgilere göre şüpheli olarak ifade edilen kişi sayısı ile başsavcılığın açıkladığı sayı 60 kişi arasında farklılıklar söz konusudur. Bu sayıya nasıl ulaşıldığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Herkesi, soruşturma devam ederken kişileri suçlu ilan ederek algı yürütmemeye davet ediyoruz. ​Tepebaşı Belediyesi'nde iş ve işlemler aynen devam edecektir."