CHP Antalya Muratpaşa'da kriz! İstifa gelebilir...
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 20 Şubat Salı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Son olarak CHP'li Antalya Belediyesi'nin Muratpaşa ilçesinde kriz yaşandığı öğrenildi.
CHP Genel Merkezi'nden üç Genel Başkan Yardımcısı tarafından
onaylanarak gönderilen liste yerine İlçe Başkanı Hasan Şahin kendi hazırladığı
listeyi İlçe Seçim Kurulu'na verdi.
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Genel Merkez'in listeye özellikle konulmasını istediği
değişimci bir grubun önderi olan kurultay delegesi Önder Kurnaz da listedeki 1.
sıradan silindi.
İl Başkanı Nail Kamacı yarın Antalya'da aday tanıtım
toplantısına katılacak olan genel başkan Özgür Özel'in katılımından önce istifa
edebilir.
Kamacı'nın, yaşanan gerilim üzerine Özel'i karşılamayacağı da konuşuluyor.
İşte kriz yaratan o liste...
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