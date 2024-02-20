CHP Antalya Muratpaşa'da kriz! İstifa gelebilir...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 20 Şubat Salı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Son olarak CHP'li Antalya Belediyesi'nin Muratpaşa ilçesinde kriz yaşandığı öğrenildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.02.2024 - 23:35
CHP Antalya Muratpaşa'da kriz! İstifa gelebilir...
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CHP Genel Merkezi'nden üç Genel Başkan Yardımcısı tarafından onaylanarak gönderilen liste yerine İlçe Başkanı Hasan Şahin kendi hazırladığı listeyi İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Genel Merkez'in listeye özellikle konulmasını istediği değişimci bir grubun önderi olan kurultay delegesi Önder Kurnaz da listedeki 1. sıradan silindi.

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İl Başkanı Nail Kamacı yarın Antalya'da aday tanıtım toplantısına katılacak olan genel başkan Özgür Özel'in katılımından önce istifa edebilir.

Kamacı'nın, yaşanan gerilim üzerine Özel'i karşılamayacağı da konuşuluyor.

İşte kriz yaratan o liste...


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