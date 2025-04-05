CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın: Tutuklu gençler bize emanet

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Gözaltında bulunanların yalnızca avukatlarla görüşebilmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlarının avukat olduğunu söyleyen Aydın, gözaltıların ilk dakikasından itibaren CHP hukuk komisyonunun kriz masası ve destek hattı oluşturduğunu belirtti. Hukuk komisyonuna çok sayıda partili olmayan avukatın da destek olduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “2000’den fazla kişi gözaltına alındı; 340’tan fazla arkadaşımız tutuklandı. Hem tutuklu arkadaşlarımızla hem aileleri ile iletişimimiz sürüyor. Yapılan görüşmelerde tutuklu arkadaşlarımızın mevcut ihtiyaçları ve şimdiye kadar yaşadıkları hak ihlalleri detaylı not alınıyor ve raporlaştırılıyor. Ailesine ulaşamayan gençlerin ilaç vb. önemli materyaller konusunda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlar ailelerinin bize emaneti.”

‘ÜNIVERSİTELER İLE GÖRÜŞÜLECEK’

Aydın, avukatların öğrencilerin sınavlara katılabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Sevgi Kılıç’ın da üniversiteleri dolaşarak görüşmeler yapacağını belirtti. Hukuki süreçlerin sonucuna ilişkin öngörülerini sorduğumuz Aydın, “Polis yüzlerce kişi için aynı şablon sorularla emniyette ifade alıyor. Suç isnat ediliyorsa savcının ifade alması gerekiyor fakat arkadaşlarımızın çoğu savcı karşısına bile çıkmadı. Savcılar dosyayı sadece üzerinden inceleyip direkt sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

‘KİME, NEYE GÖRE’

Bu sevklerin neye göre yapıldığı, kim için tutuklama kim için ev hapsi, kim için yurtdışı yasağı talep edildiği belirsiz. Arkadaşlarımızın tamamı ceza alsalar dahi kapalı cezaevinde infaz edilmeyecek, yani halk tabiriyle “yatarı olmayan” suç iddialarından dolayı hukuka aykırı şekilde tutuklandılar. Sanki hukuki ortam varmış gibi tahliye konuşmak durumu meşrulaştıracaktır. Beklentimiz derhal tahliye edilmeleri” ifadelerini kullandı.