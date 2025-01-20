Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:09

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın kimdir? Cem Aydın neden gözaltına alındı?

CEM AYDIN KİMDİR?

Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden

Mezun oldu. Ayrıca hala Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’ndeeğitimine devam etmektedir.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonrasında bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın’ın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyelikleri mevcuttur. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yapmıştır.

CEM AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Evinde de arama yapıldığı belirtildi. Gerekçenin Akın Gürlek hakkında tweet atması olarak açıklandı.