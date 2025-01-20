Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:24

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:24

Hayatını kaybeden Haluk Perk'in cenazesi, yarın ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece Kuba Camisi Şerifi'nden kaldırılacak. Peki, Haluk Perk kimdir? Haluk Perk kaç yaşında, nereli? Haluk Perk neden öldü?

HALUK PERK KİMDİR?

1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına çok sayıda projede gönüllü çalıştı.

Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ve Haluk Perk Vakfını kurdu.

Koleksiyonlarını yalnızca toplamakla kalmayıp kitaplaştıran, sergiler düzenleyen ve müzeler açan Perk, bilime ve ülkesine hizmet etmeyi en büyük amacı olarak gördü.

Topladığı eserleri bilim insanlarının incelemesine sunarak akademik dünyaya katkı sağlayan Haluk Perk'in, arasında "Görsel ve Belgelerle Sağlık Eğitimi Tarihi", "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1903-1933)" ve "Osmanlı Devleti'nde Evlilik ve Hukuki Bakış"ın bulunduğu 48 kitabı yayımlandı.