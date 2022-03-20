CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik: 'AK Parti artık yaşlı bir iktidar'

20 Mart 2022 Pazar, 14:23

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın “Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması” tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.



CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Neden motto olarak güç sende senin elinde dedik. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu her konuşmasında bu genç neslin tarihe ‘tek adam’ anlayışını sandığa gömen nesil olarak geçeceğini söylüyor. Biz de ömürlerini AK Parti iktidarında geçirmiş genç arkadaşlarımıza diyoruz ki güç sende, senin elinde” diye konuştu.

"ARTIK YAŞLI BİR İKTİDAR"

Killik, gençlerin değişim ve özgürlük istediğini vurgulayarak, “İstemek yetiyor mu? Asla. Bizim bu noktada gençlerin gücünü hissetmesi için çok çalışmamız gerekiyor. İlk defa oy kullanacak 6,3 milyon seçmene kapı kapı gidip kendimizi anlatacağız. Hayalimizdeki güzel Türkiye’yi anlatacağız. AK Parti artık yaşlı bir iktidar. Türkiye’nin de genç ve yeni bir iktidara ihtiyacı var” dedi.

Etkinlikte İstanbul’un 39 ilçesindeki gençlerle görüntülü çevrim içi bağlantı yapıldı. İlçe ilçe gençler CHP’nin gençlere yönelik hazırladığı broşürle yaptıkları çalışmayı anlattı.

LOGO DEĞİŞTİ

Killik, bugün itibariyle CHP Gençlik Kolları'nın logosunun da güncellendiğini açıkladı. Yeni logoda elektronik sinyali çağrıştıracak bir nokta ve dalga boyunu çağrıştıran parantez görünümü bulunuyor. Noktanın içerisinde ise kırmızı zemin üstünde partinin de amblemi olan 6 Ok bulunuyor.