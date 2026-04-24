CHP Gençlik Kolları’ndan 23 Nisan yürüyüşü: Okul saldırılarına karşı seslendiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürüyüş düzenledi. “Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklamaları yapıldı.

Yürüyüşlerde, Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden çocuklar anıldı. CHP Gençlik Örgütleri, söz konusu olayın ardından çocukların güvenli eğitim ortamlarına erişiminin önemine dikkat çekti.

Etkinliklerde yapılan açıklamalarda, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu. Eğitim kurumlarının çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiği vurgulandı.

CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan etkinliklerin, Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştiği ve farklı illerde benzer mesajların dile getirildiği ifade edildi.