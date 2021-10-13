CHP Genel Başkan Yardımcısı hakkındaki 'Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı' davasında karar

13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:44

CHP'nin yayınladığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" isimli kitapçık ile ilgili davanın ikincisinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Davada mahkeme, görevsizlik kararı verdi. Gökçen duruşmanın ardından, "Burada aslında CHP’nin siyasi faaliyeti olmakla birlikte; yapılan da gençlerin, kadınların ve özellikle milletvekili olmayanların siyaset yapma hakkıdır" dedi.

Duruşmayı takip eden CHP Heyeti, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Gökçen’in yanı sıra; CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel ile CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Süleyman Bülbül, Fethi Açıkel, Mehmet Göker, Ali Şeker, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP’nin avukatı Celal Çelik katıldı.

"BUGÜN İTİBARİYLE ÜÇ DAVADAN BİRİ BİTMİŞ OLDU"

Avukat Celal Çelik, Gökçen hakkındaki yargılama süreci ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"MYK’ya karşı sorumluluk atfedilerek hazırlanmış olan bir kitapçıktan kaynaklı olarak çok absürt davalar açılmıştı. Kitapçık da şuydu: FETÖ’nün siyasi ayağı özelinde CHP tarafından eleştiriler, değerlendirmeler yapılmıştı. Tamamı doğru olan, haklı eleştirilerdi, olgusal dayanakları vardı. Buna rağmen sayın savcılık tarafından olmayan suçlar ihdas edilerek Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen ile ilgili üç tane farklı dava açılmıştı. O davalardan biri bugün ağır ceza mahkemesinde görüldü ve aslında sevindirici olan şuydu elbette; mahkeme heyeti ve sayın savcı bu iddianamenin absürt olduğunun farkına vardılar, henüz Gökçe Gökçen’in ifadesi dahi alınmaksızın görevsizlik kararı verilmesi gereği ortaya kondu. Sayın Cumhurbaşkanı’na yönelik olarak yapılan eleştirel değerlendirmenin hiçbir biçimde fiili saldırı gibi absürt bir suçlamaya konu olamayacağını mahkeme aslında hüküm altına almış oldu. Dolayısıyla bu hüküm elbette bizim açımızdan önemli. Bugün itibariyle üç davadan biri bitmiş oldu."

"ÖYLE VEYA BÖYLE ADALET YERİNİ BULACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise şunları söyledi:

"Eğer bir siyasi parti düşüncelerini açıklayamayacaksa, bunu halkla paylaşamayacaksa bunun adalet neresinde, demokrasi neresinde? Bugün alınan karar umarım en kısa sürede beraatla sonuçlanır ve bu hukuk garabeti de ortadan kalkar. Az önce yaşanan olaylardan dolayı da üzgünüz. Bu açıklamayı yapmak istemiştik sadece. Bu kime yarıyor, amaç ne anlamak mümkün değil. Biz burada bir hakkı, hukuku, adaleti tesis etmek; hakkımızı aramak için buradayız ama gördüğümüz muamele ülkemize, emniyetimize, adaletimize yakışmıyor. Sonuçta burada mutlaka bir beraat çıkacak. Bu yargılamanın olması bile çok komik bir olay ama öyle veya böyle bir şekilde adalet yerini bulacak. Biz; hak, hukuk, adalet diyoruz."

POLİSTEN ENGEL

Açıklama öncesinde, polis; CHP heyetinin adliye önünde açıklama yapmasına izin vermedi. CHP’li vekiller tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “İktidarın polisi olmayın, devletin polisi olun, halkın polisi olun, adaleti savunun” dedi.