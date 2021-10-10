CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Halkı trajediye hazırlamak istiyorlar

10 Ekim 2021 Pazar, 17:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek gelecek yeni zamlara dair açıklamalarda bulundu..

HALKI TRAJEDİYE HAZIRLAMAK İSTİYORLAR

"Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!