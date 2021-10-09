Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'SSK' yanıtı: Sahi iyi misin?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi ya?" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Erdoğan, yarısı bayat hep aynı nakarata girmişsin yine. Çok tekrar ediyorsun bu aralar kendini, sahi iyi misin?" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AKP Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuştu.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, ''SSK'yı batıran bu değil mi ya? Allah, milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMALI YANIT
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
''Erdoğan, yarısı bayat hep aynı nakarata girmişsin yine'' diye yazan Kılıçdaroğlu, ''"Üç koyun", "SSK’yı batırdı", "CeHaPe", "Bay Kemal". Çok tekrar ediyorsun bu aralar kendini, sahi iyi misin?'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, AKP Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “CHP'nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Milletin felaketinden medet uman, milletin acısını fırsata çevirmeye çalışan bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Bunun için Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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