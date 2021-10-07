CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de, nakliyecilerle bir araya geldi Kılıçdaroğlu nakliyecilerle bir araya geldi

07 Ekim 2021 Perşembe, 04:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Mersin’deki Büyük Nakliye Buluşması’na katılım yoğundu. Taşımacılık sektöründeki firmalar, kooperatifler, dernekler ve şoförlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konu tüm boyutlarıyla tartışıldı. Kılıçdaroğlu’nun etkinliğini yerinde gözlemlemek için bir gün öncesinden kente gelmiştik. Lojistik buluşmasının öncesindeki akşam gazetcilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sohbetin sonunda, “Size iyi dinlenmeler diliyorum, ancak benim çalışmam bu saatten sonra başlıyor” diye ayrıldı. Bununla ne demek istediğini ertesi gün anladık. Kılıçdaroğlu, konuşma sırası gelince taşımacılık sektörünün yaşadığı bütün sorunları incelemiş, hazırlanmış olarak kürsüye çıktı. Gümrük kapılarında kamyon ve TIR’lar için ÖTV indirimli mazot satışlarının yetersizliğinden, Orta Asya, Rusya, Ortadoğu, Kafkaslar’a taşımacılık yapan nakliyecilerin karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Azerbaycan’ın diğer ülke taşımacılarına uygulamadığı 2500 dolar ek masrafı Türk taşımacılardan aldığını, “İki devlet bir millet” anlayışı kapsamında bunu doğru bulmadığını, bu sorunun bir telefonla çözümlenebileceğini vurguladı. Mersin, Türkiye’nin en önemli ihracat ve ithalat bölgelerinden biri. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 milyar dolarlık bir ciro yapıldığını, bunun 3.6 milyar dolarının ihracat, geri kalanının ithalat olduğu bilgisini verdi. Seçer, taşımacılık sektörü için ciddi çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 90 dönümlük bir alanı lojistik sitesi olarak yapma ve tüm sorunlara duyarlı olma sözü verdi.

Lojistik buluşması Mersin Limanı’ndaki bir “TIR garajı”nda yapıldı. Alana gelen kamyoncu esnafı, şoför ve araç sahipleri Kılıçdaroğlu’nu pür dikkat dinlediler. Kılıçdaroğlu özellikle yap işlet devret mantığıyla yapılan yeni yollardaki ulaşımın yüksek fiyatla işletildiğini, bunları kendi iktidarlarında özelleştireceklerini açıklayınca herkes ayağa kalktı ve alkışladı. Bir süre konuşmacıları dinledikten sonra Kılıçdaroğlu’nu nakliyecilerin arasına girdik ve düşüncelerini sormaya başladık.

‘AYNI CEZAYI 5 KEZ ÖDEDİK’

İnsanlar yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle sıkıntılı. Bir partinin genel başkanının kendilerini dinlemeye gelmesi, sorunlarını bilmesi, onların çözüm önerilerini dinlemesine olumlu yaklaşıyor. Malatya’dan, Trabzon’dan, Adana’dan gelenler vardı. Birer birer kürsüye çıkarak sorunlarını anlattılar. Dikkat çeken sorunlardan biri köprü geçiş cezası oldu. Bir şoför kendisine kesilen cezayı 5 kere ödediğini en sonunda icralık olduğunu söyledi.

‘100 GÜNDÜR TAŞIYAMIYORUZ’

Adanalı bir başka esnaf, 3 TIR’ı olduğunu, 23 bin TL’lik köprü cezasının faiziyle 650 bin TL’ye yükseldiğini, ödemesinin olanaklı olmadığını söyledi. Esnaf, “Ankara’yla AKP ile akraba olduk ama sorunumu çözmüyorlar. Savcıya gidiyorum, ‘sen haklısın ama...’ diyor. Üç kamyondan birini satıp borcumu ödememi istiyorlar. Bunlar benimle mi kazanıyor da kamyonu sat diyorlar” diye yakındı.

Trabzon’dan ‘Lojistik Buluşması’nı duyarak apar topar Mersin’e gelen Abdullah Özer, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran’la ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi. Özer, “Rusya, Gürcistan üzerinden değil Azerbaycan’daki kapılardan giriş yapmamızı istiyor. Azerbaycan bizden fazladan 2500 dolar alıyor. Türkmenistan salgın nedeniyle kapıları kapattı. İran sorun çıkarıyor, Kazakistan’la olan sorunlar çözülmedi. 100 gündür kendi ihraç ürünlerimizi taşıyamıyoruz. Bize ülke içinde kendi karayollarımızda getirilen kısıtlamalar yabancı taşımacılara getirilmiyor. Yabancılar bizde ceza ödemiyor ancak biz gittiğimiz ülkelerde ceza yersek hemen ödüyoruz” diye sorunları anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun sektörün en önemli sorunlarından biri olarak gündeme getirdiği, “lojistikçiler sahipsiz, sorunlarını kimseye anlatamıyor, muhatap bulamıyorlar” tespiti de katılımcılar tarafından alkışlandı. Kendilerini üst düzey bir yetkilinin dinlemesi insanları son derece mutlu etmişti. Sorunu olduğunu düşünen herkes söz aldı ve konuştu. Kimse kimseyi kısıtlamadı, ‘şunu söyleme, böyle davranma’ demedi. Son dönemde iktidar halkın sorunlarını yok saymanın yanı sıra sokağa çıkıp tespit dahi yapamıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de taşımacılık sektörüyle buluşması, siyasetin yeni yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Toplantı alanında her partiden insan vardı. Kılıçdaroğlu’nun kamyonculara tam bir gününü ayırarak onları dinlemesinin etkisi katılanlarla sınırlı kalmayabilir. Çünkü sektörde herkes birbirini en azından “yollarda tanıyor.” CHP’nin sorunları muhatabından dinleme yaklaşımı tüm şoförler arasında olumlu etki yapacak gibi görünüyor.

Son sözümüz de Mersin, Adana ve Hatay’daki yerel yönetimlere. Ciddi işler yapıyorlar. Tüm engellemelere karşın borç ödüyor, maaş ödüyor, ihtiyaçları karşılayıp yatırım yapıyorlar. Bunlara en yeni örnek Mersin Metrosu. Başkan Seçer, önümüzdeki ocak ayında temelini atacakları müjdesini verdi.