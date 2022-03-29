Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'e 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldığını belirtti. Avukat Celal Çelik, "Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar! Hadi ordan! Hodri meydan! 30 Eylül'deki karar duruşmasında görüşürüz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada, "Müvekkilim ve Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, sıfırlama tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız" dediği için hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan İstanbul’da dava açıldı.
'HODRİ MEYDAN!'
Kendisinin yargılandığı davaya İstanbul 6. Ağır ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildiğini belirten Çelik, savcının cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini aktardı. Çelik’in konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim ve Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, Sıfırlama Tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız’ dediğim için hakkımda; Cumhurbaşkanına Hakaret ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından dava açılmıştı!
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bugünkü duruşmada (mütalaası ile) Savcı; Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan cezalandırılmamı istemiş! Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar! Hadi ordan! Hodri meydan! 30 Eylül'deki karar duruşmasında görüşürüz!"
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bugünkü duruşmada (mütalaası ile) Savcı;— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 29, 2022
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan cezalandırılmamı istemiş!
Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar!
Hadi ordan!
Hodri meydan!
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