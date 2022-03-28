Soylu’nun hedefinde Kılıçdaroğlu ve 6 parti var: 'Bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin?'

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:32

Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AKP Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katılan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin 6'lı bir masa kurduğunu hatırlatan Soylu,"Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin diye sorsunlar. Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü. Bu ülke, AB ve Amerika'nın oyunlarıyla vesayet kuranları, birlik beraberliğini bozmak isteyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür” sözlerini sarf etti.

Açıklamalarında sık sık bir araya gelen 6 muhalefet partisini hedef alan Soylu, "Bu ülkeyi şu 6'lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE SON ÜÇ YÜZ YILIN EN GÜÇLÜ ZAMANINDADIR" İDDİASI

Soylu, gelecek seçimi Esenyurt'ta tekrar kazanacaklarını öne sürerek, "Yer gök inleyecek, buradaki heyecanı görüyorum. Bunun için çok çalışmamız ve gayret göstermemiz lazım. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya söyleyecek sözümüzü en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır" iddiasında bulundu.

Gençlerin AKP’den uzaklaştığını inkar eden Soylu, "Onlar tırı vırı şeyler. Biz gençlerin kimlerle yürüyeceğini bilen bir anlayışa sahibiz. Genç geleceğine bakar, yalan söyleyene bakmaz. O yüzden siz gençlere çok görev düşüyor. Sadece bir Türkiye ideali değil, bir dünya idealini anlatacaksınız. Biz bu milleti bıraksak, bu millet bizi bırakmaz. Bu millet akıllı ve feraset sahibi bir millettir. Bu millet, Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nereden nereye getirdiğini biliyor. Bu millet, 20 yıllık iktidarın ilk günkü hevesini görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: 2024’TE KAYBEDİLEN BELEDİYELERİ ALACAĞIZ

Bakan Soylu, konuşmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Erdoğan telefonda gençlere, şöyle seslendi:

"İnanıyorum 2023'te yapılacak seçimler, Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybedilen belediyemizi geri alacağız. Durmak yok, yola devam diyorum. En yakın zamanda Esenyurt'ta belki bu bahar, belki yaz olur ama Ramazan Bayramı’ndan sonra sizlerle buluşmanın hasreti içindeyim. Gayret edeceğiz, rehavet yok, çok çalışacağız. Özellikle de Esenyurt'la beraber çevredeki bazı ilçelerde de büyük bir sıçramayı sizlerden bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün ve ardından Tokat Havalimanı'nın açılışında büyük bir ihtişam yaşadık. İstanbul'umuzun farklı ilçelerinde bu tür açılışları yaparak, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile geleceğe yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum"