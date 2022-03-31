'Beşli çete' üyesi İstanbul Havalimanı’ndaki payını artırıyor

31 Mart 2022 Perşembe, 23:52

Kamu kurumlarından aldıkları milyarlarca liralık ihalelerle gitgide büyüyen ve muhalefetin ‘beşli çete’ tanımlamasını yaptığı şirketler arasında yer alan Kalyon Holding İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor.

Holding; Limak İnşaat ve Mapa İnşaat’ın İGA Havalimanı İşletmeleri AŞ’deki yüzde 20’şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55’lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı’nın büyük hissedarı oluyor. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şunları kaydetti:

Kalyon Holding olarak, İGA İstanbul Havalimanı’nı Türkiye’nin vizyon projesi olarak görüyoruz. Ayrıca hizmet kalitesi açısından Türkiye’nin itibarını uluslararası arenada yükselten en önemli sektörlerinin başında geldiğinin de bilincindeyiz. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen, sağlam alt yapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüllere layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı’nın havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Kültür, turizm ve ticaret anlamında bir dünya başkenti olan İstanbul’un, üç kıtanın birleştiği yerde ve Türkiye adına oluşabilecek yeni fırsatlar için en uygun konumda bulunması, İGA İstanbul Havalimanı’nda çoğunluk hisselerine sahip olma kararımızı şekillendirdi.

Kalyoncu, şöyle devam etti: