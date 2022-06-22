CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Marmaris' tepkisi: Bunların yatacak yeri yok

22 Haziran 2022 Çarşamba, 18:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

''Sizin ödediğiniz verginin her kuruşunun size geri dönmesini istiyorsanız yapacağınız tek şey var, bize katılacaksınız'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bizim yolumuz aydınlık yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Türkiye'nin önünde ciddi engeller olduğunu biliyorum. Sizden bir şey istiyorum: Sandık önünüze gelecek. Elinizi vicdanınıza koyacak öyle oy kullanacaksınız'' ifadelerini kullandı.

''BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları:

''Tek adam rejimini kabul etmiyoruz ve değiştireceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Saray beslemeleri 5-6 yerden maaş alıyorlar. Oligarklar var nasıl köşeyi döndükleri biliyorum. Muhammed Ali Kıney'in çiftliğini nasıl aldıklarını biliyorum.

Hepimizin adalet konusunda bir araya geldik. Halka hesap verme konusunda bir araya geldik. Yüz yıl geçti, ikinci yüzyılın eşiğindeyiz. İkinci yüzyılı Allah izin verirse cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Demokrasi istiyorsanız bize katılın. Bize katılın nehirler gibi okyanuslara akalım. Bize katılın cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıralım.

Marmaris'te ormanlarımız yanıyor. Emin olun hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27 yıldır kamuda çalıştım. Başbakanlar, bürokratlar vardı. Yangın çıkacak diye hazırlık yaptıklarını biliyorum. Bunların yatacak yeri yok. O Saray'da oturan zatı sizin oylarınızla emekli edeceğiz. Zorbalardan kurtulacak memleket.''