Soma maden katliamının 10. yılı: 'Hesabı sorulmadan durursak yüreğimiz kurusun...'

Türkiye, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybeden 301 madencinin ölümüyle sarsıldı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan madencilik 'kazası' olarak tarihe geçerken, olay sonrasında Türkiye'de üç günlük yas ilan edildi. İşte büyük acının yıl dönümünde sosyal medyadan anma mesajları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:49
Soma maden katliamının 10. yılı: 'Hesabı sorulmadan durursak yüreğimiz kurusun...'
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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen ve Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma maden katliamı 10. yılında...

Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçen, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının göz göre göre geldiği dava tutanaklarına yansımasına rağmen bugün yargılanan hiçbir sanık tutuklu değil.

NELER YAŞANDI?

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.

Madenin çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı. Olayda, 300'e yakın işçi, çıkan yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. Yapılan çalışmalar sonucu kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı.

Maden 'kazasında' hayatını kaybeden işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu ifade edildi. Olayda 301 madenci yaşamını yitirdi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Facianın gerçekleşmesinden sonra Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gün ve Pakistan'da da bir gün ulusal yas ilan edilmişti.

SİYASİ YÖNETİCİLER YARGILANMADI

Katliamdan 1 yıl sonra açılan davada, madenin patronu Alp Gürkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri bilirkişi raporunun ardından ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra davaya dahil edilirken, madeni denetlemekten sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MİGEM, Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ile TKİ sorumluları bilirkişi raporlarına rağmen yargılamaya dahil edilmedi.

11 Temmuz 2018’de Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, “Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın, ocaktaki yangınlardan ve yapısal eksikliklerinden en baştan itibaren haberdar olduğu hususu mahkememiz tarafından kabul edilmiştir” denildi.

Mahkeme bu tespite rağmen patrona sadece 15 yıl ceza verdi.

KATLİAM 10'UNCU YILINDA...

Türkiye'nin en büyük iş cinayetinin bugün 10. yılı. Soma maden faciasının yıl dönümünde aralarında siyasilerin ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi sosyal medyadan anma mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları...


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