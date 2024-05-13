Soma maden katliamının 10. yılı: 'Hesabı sorulmadan durursak yüreğimiz kurusun...'
Türkiye, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybeden 301 madencinin ölümüyle sarsıldı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan madencilik 'kazası' olarak tarihe geçerken, olay sonrasında Türkiye'de üç günlük yas ilan edildi. İşte büyük acının yıl dönümünde sosyal medyadan anma mesajları...
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen ve Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma maden katliamı 10. yılında...
Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçen, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının göz göre göre geldiği dava tutanaklarına yansımasına rağmen bugün yargılanan hiçbir sanık tutuklu değil.
NELER YAŞANDI?
Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.
Madenin çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı. Olayda, 300'e yakın işçi, çıkan yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. Yapılan çalışmalar sonucu kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı.
Maden 'kazasında' hayatını kaybeden işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu ifade edildi. Olayda 301 madenci yaşamını yitirdi.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Facianın gerçekleşmesinden sonra Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gün ve Pakistan'da da bir gün ulusal yas ilan edilmişti.
SİYASİ YÖNETİCİLER YARGILANMADI
Katliamdan 1 yıl sonra açılan davada, madenin patronu Alp Gürkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri bilirkişi raporunun ardından ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra davaya dahil edilirken, madeni denetlemekten sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MİGEM, Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ile TKİ sorumluları bilirkişi raporlarına rağmen yargılamaya dahil edilmedi.
11 Temmuz 2018’de Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Gerekçeli kararda, “Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın, ocaktaki yangınlardan ve yapısal eksikliklerinden en baştan itibaren haberdar olduğu hususu mahkememiz tarafından kabul edilmiştir” denildi.
Mahkeme bu tespite rağmen patrona sadece 15 yıl ceza verdi.
KATLİAM 10'UNCU YILINDA...
Türkiye'nin en büyük iş cinayetinin bugün 10. yılı. Soma maden faciasının yıl dönümünde aralarında siyasilerin ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi sosyal medyadan anma mesajı paylaştı.
İşte o mesajlardan bazıları...
#SomaKatliamı'nın 10'uncu yılında yaşamını yitiren 301 madencimizi anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2024
Bu davanın bir daha görülmesi ve adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Soma'daki madencilerin hesabı sorulmadan, durursak yüreğimiz kurusun...#SomayıUnutma#SomaİçinAdalet pic.twitter.com/8JpUBjPmkt
301 madenci kardeşimizi yitirdiğimiz facianın 10. yıl dönümündeyiz.#Soma tarihimizdeki ilk maden kazası değildi elbet, öncesinde ve sonrasında nice canlarımızı verdik ihmalkarlıklara… Ama her zaman olduğu gibi diyoruz ki facialar ve ölümler bu kadim ve zorlu mesleğin kaderi… pic.twitter.com/THFBlbTMWQ— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 13, 2024
?? “Bu işin fıtratında ölüm var” dediler.— Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) May 13, 2024
Ambulansa bindirilirken bile orayı kirleteceğini düşünen masumiyetteki 301 madenciyi, daha çok üretim adına alınmayan önlemlerle, tam 10 yıl önce #Soma da ölüme yolladılar. #yusufkertel denen kişi canı yanan insanları tekmelerken, O… pic.twitter.com/gqOLkBsFpy
13 Mayıs 2014, 301 maden işçisi...— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) May 13, 2024
Bir avuç kömür için bir ömür veren 301 can. #Soma yaramızdır, vakit geçse de kanayan. Anneleri, babaları, çocukları ve eşleri ömür boyu yasa boğanlardan hesap sorulacak elbet!
Maden şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/Jek2A6rgsL
Adalet 10 yıldır göçük altında, yaşanan acılar dün gibi taze…— Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 13, 2024
Rant hırsı, denetimsizlik, üretim baskısı, özelleştirme ve taşeronlaştırma...
Bugün, 301 maden emekçimizin iş cinayetine kurban gittiği #Soma faciasının yıl dönümü.
Soma'da kaybettiğimiz canlarımızı saygı ve… pic.twitter.com/ISQI33wKK1
#Soma’da 13 Mayıs 2014'te 301 madenci göz göre göre gelen bir iş cinayetinde hayatını kaybetti. Soma iş cinayetinin 10. yılında adalet arayışımız ve mücadelemiz devam ediyor.— Eğitim Sen (@egitimsen) May 13, 2024
Unutmadık, unutturmayacağız! pic.twitter.com/HhZ7YmaPal
301 canımızı ve yüreklerimizi yerin altında bırakan Soma faciasının 10. yılında yaşamını yitiren tüm kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz... #Soma pic.twitter.com/FnSjHZ0eLQ— Türk Metal Sendikası (@TurkMetalSen) May 13, 2024
#SOMA 13 Mayıs 2014— DİSK/DevMadenSen (@DSKDevMadenSen) May 13, 2024
301 madenci kardeşimizin katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 432 madenci çocuğu babasız, binlerce madenci yakını acı ve öfke içinde...
Katliamın tüm sorumluları adalet karşısına çıkarılıp hesap soruluncaya kadar bu ateş sönmeyecek.
Asla vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/WZBdE2pQNj
İş kazası değil cinayetti! Kaybettiğimiz 301 canımızı saygıyla anıyorum.#Soma pic.twitter.com/JkQ1fNmZDt— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) May 13, 2024
#Soma’daki maden faciasının üzerinden tam 10 yıl geçti.— Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) May 13, 2024
Hayatını kaybeden 301 madencimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Acısı hala yüreğimizi yakıyor. pic.twitter.com/PXGBjDuupx
#Soma Maden Şehitlerini Unutmadık!— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) May 13, 2024
Millet olarak yasa boğulduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma Maden Faciasının 10. Yılında kaybettiğimiz 301 madencimizi ve bugüne kadar iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/M7qk92btyY
Soma’da meydana gelen maden faciasının,10. Yıldönümünde, 301 madenci şehidimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm madencilere sabır diliyoruz. Soma’da ve diğer madenlerde şehit olan madencilerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.#soma #somafaciası pic.twitter.com/TXgJLRCuIZ— Türkiye Maden İşçileri Sendikası (@tr_madenis) May 13, 2024
#SOMA— DİSK Sosyal-İş (@sosyalissendika) May 13, 2024
UNUTMAYACAĞIZ! pic.twitter.com/ve8bM4bhlq
#Soma Maden Faciası'nın 10. yılında kaybettiğimiz 301 canımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/G87rUWkKH1— Av. İdris Şahin (@avidrissahin) May 13, 2024
Soma faciasının 10. yılında hayatlarını kaybeden 301 madenci kardeşimi rahmetle anıyor, acılı ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum.— Filiz Gencan Akın (@FilizGencanAkin) May 13, 2024
Unutmadık, unutturmayacağız!#Soma pic.twitter.com/eTOpU3mNHt
Bir avuç kömür için bir ömür verenlere…— Dr. Ayşegül Ovalıoğlu (@AysegulOzOv) May 13, 2024
Soma faciasının 10.yılında hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. #Soma pic.twitter.com/VTEe1vN3Ub
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! #soma pic.twitter.com/eVPLcDd6Mq— Manisa Büyükşehir Belediyesi (@manisabsb) May 13, 2024
Alınmayan tedbirler, işçinin hayatını ucuz gören patronlar, yitirilen 301 can ve cezasız kalan sorumlular… Soma faciasının 10 yıllık özeti ülkemizin özetidir. Unutmayın, unutmayalım ki bir daha yaşanmasın. Yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, ailelerimize sabırlar diliyorum. #Soma pic.twitter.com/skFdUDkI2q— Gülşah Durbay (@GulsahDurbay) May 13, 2024
#Soma Katliamının üstünden 10 yıl geçti.— Devrimci Sağlık İş (@DevrimciSaglik) May 13, 2024
Katliamın tüm sorumluları hesap veren kadar adalet mücadelemiz sürecek. pic.twitter.com/FE52s7EkaW
Soma’yı unutmayacağız!#Soma maden cinayetinde 301 emekçi, patronların kâr hırsı uğruna katledildi. Failler korundu, adalet arayanlar şiddet kullanılarak susturulmaya çalışıldı, davanın iki avukatı bugün halâ cezaevinde.— İbrahim Akın (@ibrahimyesilsol) May 13, 2024
Katliamın hesabı sorulana ve adalet sağlanana kadar… pic.twitter.com/OFtXi571qp
13 Mayıs 2014’de #Soma’da yaşanan maden faciası sonucu hayatlarını kaybeden 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.#teçsen #somafaciası #kamubirliği pic.twitter.com/0vIWK0QE9m— TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (@tecsen) May 13, 2024
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