Soma maden katliamının 10. yılı: 'Hesabı sorulmadan durursak yüreğimiz kurusun...'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:49

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:50

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen ve Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma maden katliamı 10. yılında...

Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçen, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının göz göre göre geldiği dava tutanaklarına yansımasına rağmen bugün yargılanan hiçbir sanık tutuklu değil.

NELER YAŞANDI?

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.

Madenin çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı. Olayda, 300'e yakın işçi, çıkan yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. Yapılan çalışmalar sonucu kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı.

Maden 'kazasında' hayatını kaybeden işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu ifade edildi. Olayda 301 madenci yaşamını yitirdi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Facianın gerçekleşmesinden sonra Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gün ve Pakistan'da da bir gün ulusal yas ilan edilmişti.

SİYASİ YÖNETİCİLER YARGILANMADI

Katliamdan 1 yıl sonra açılan davada, madenin patronu Alp Gürkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri bilirkişi raporunun ardından ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra davaya dahil edilirken, madeni denetlemekten sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MİGEM, Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ile TKİ sorumluları bilirkişi raporlarına rağmen yargılamaya dahil edilmedi.

11 Temmuz 2018’de Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, “Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın, ocaktaki yangınlardan ve yapısal eksikliklerinden en baştan itibaren haberdar olduğu hususu mahkememiz tarafından kabul edilmiştir” denildi.

Mahkeme bu tespite rağmen patrona sadece 15 yıl ceza verdi.

KATLİAM 10'UNCU YILINDA...

Türkiye'nin en büyük iş cinayetinin bugün 10. yılı. Soma maden faciasının yıl dönümünde aralarında siyasilerin ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi sosyal medyadan anma mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları...

#SomaKatliamı'nın 10'uncu yılında yaşamını yitiren 301 madencimizi anıyorum.



Bu davanın bir daha görülmesi ve adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.



Soma'daki madencilerin hesabı sorulmadan, durursak yüreğimiz kurusun...#SomayıUnutma#SomaİçinAdalet pic.twitter.com/8JpUBjPmkt — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2024

301 madenci kardeşimizi yitirdiğimiz facianın 10. yıl dönümündeyiz.#Soma tarihimizdeki ilk maden kazası değildi elbet, öncesinde ve sonrasında nice canlarımızı verdik ihmalkarlıklara… Ama her zaman olduğu gibi diyoruz ki facialar ve ölümler bu kadim ve zorlu mesleğin kaderi… pic.twitter.com/THFBlbTMWQ — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 13, 2024

?? “Bu işin fıtratında ölüm var” dediler.

Ambulansa bindirilirken bile orayı kirleteceğini düşünen masumiyetteki 301 madenciyi, daha çok üretim adına alınmayan önlemlerle, tam 10 yıl önce #Soma da ölüme yolladılar. #yusufkertel denen kişi canı yanan insanları tekmelerken, O… pic.twitter.com/gqOLkBsFpy — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) May 13, 2024

13 Mayıs 2014, 301 maden işçisi...

Bir avuç kömür için bir ömür veren 301 can. #Soma yaramızdır, vakit geçse de kanayan. Anneleri, babaları, çocukları ve eşleri ömür boyu yasa boğanlardan hesap sorulacak elbet!



Maden şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/Jek2A6rgsL — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) May 13, 2024

Adalet 10 yıldır göçük altında, yaşanan acılar dün gibi taze…



Rant hırsı, denetimsizlik, üretim baskısı, özelleştirme ve taşeronlaştırma...



Bugün, 301 maden emekçimizin iş cinayetine kurban gittiği #Soma faciasının yıl dönümü.



Soma'da kaybettiğimiz canlarımızı saygı ve… pic.twitter.com/ISQI33wKK1 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 13, 2024

#Soma’da 13 Mayıs 2014'te 301 madenci göz göre göre gelen bir iş cinayetinde hayatını kaybetti. Soma iş cinayetinin 10. yılında adalet arayışımız ve mücadelemiz devam ediyor.

Unutmadık, unutturmayacağız! pic.twitter.com/HhZ7YmaPal — Eğitim Sen (@egitimsen) May 13, 2024

301 canımızı ve yüreklerimizi yerin altında bırakan Soma faciasının 10. yılında yaşamını yitiren tüm kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz... #Soma pic.twitter.com/FnSjHZ0eLQ — Türk Metal Sendikası (@TurkMetalSen) May 13, 2024

#SOMA 13 Mayıs 2014

301 madenci kardeşimizin katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 432 madenci çocuğu babasız, binlerce madenci yakını acı ve öfke içinde...

Katliamın tüm sorumluları adalet karşısına çıkarılıp hesap soruluncaya kadar bu ateş sönmeyecek.

Asla vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/WZBdE2pQNj — DİSK/DevMadenSen (@DSKDevMadenSen) May 13, 2024

İş kazası değil cinayetti! Kaybettiğimiz 301 canımızı saygıyla anıyorum.#Soma pic.twitter.com/JkQ1fNmZDt — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) May 13, 2024

#Soma’daki maden faciasının üzerinden tam 10 yıl geçti.



Hayatını kaybeden 301 madencimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Acısı hala yüreğimizi yakıyor. pic.twitter.com/PXGBjDuupx — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) May 13, 2024

#Soma Maden Şehitlerini Unutmadık!



Millet olarak yasa boğulduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma Maden Faciasının 10. Yılında kaybettiğimiz 301 madencimizi ve bugüne kadar iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/M7qk92btyY — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) May 13, 2024

Soma’da meydana gelen maden faciasının,10. Yıldönümünde, 301 madenci şehidimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm madencilere sabır diliyoruz. Soma’da ve diğer madenlerde şehit olan madencilerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.#soma #somafaciası pic.twitter.com/TXgJLRCuIZ — Türkiye Maden İşçileri Sendikası (@tr_madenis) May 13, 2024

#Soma Maden Faciası'nın 10. yılında kaybettiğimiz 301 canımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/G87rUWkKH1 — Av. İdris Şahin (@avidrissahin) May 13, 2024

Soma faciasının 10. yılında hayatlarını kaybeden 301 madenci kardeşimi rahmetle anıyor, acılı ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum.



Unutmadık, unutturmayacağız!#Soma pic.twitter.com/eTOpU3mNHt — Filiz Gencan Akın (@FilizGencanAkin) May 13, 2024

Bir avuç kömür için bir ömür verenlere…



Soma faciasının 10.yılında hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. #Soma pic.twitter.com/VTEe1vN3Ub — Dr. Ayşegül Ovalıoğlu (@AysegulOzOv) May 13, 2024

Alınmayan tedbirler, işçinin hayatını ucuz gören patronlar, yitirilen 301 can ve cezasız kalan sorumlular… Soma faciasının 10 yıllık özeti ülkemizin özetidir. Unutmayın, unutmayalım ki bir daha yaşanmasın. Yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, ailelerimize sabırlar diliyorum. #Soma pic.twitter.com/skFdUDkI2q — Gülşah Durbay (@GulsahDurbay) May 13, 2024

#Soma Katliamının üstünden 10 yıl geçti.

Katliamın tüm sorumluları hesap veren kadar adalet mücadelemiz sürecek. pic.twitter.com/FE52s7EkaW — Devrimci Sağlık İş (@DevrimciSaglik) May 13, 2024

Soma’yı unutmayacağız!#Soma maden cinayetinde 301 emekçi, patronların kâr hırsı uğruna katledildi. Failler korundu, adalet arayanlar şiddet kullanılarak susturulmaya çalışıldı, davanın iki avukatı bugün halâ cezaevinde.



Katliamın hesabı sorulana ve adalet sağlanana kadar… pic.twitter.com/OFtXi571qp — İbrahim Akın (@ibrahimyesilsol) May 13, 2024